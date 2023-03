Soldati russi all’Olimpiade 2024, la proposta shock che arriva dall’Onu

C’è tempo fino a giovedì 30 marzo: il Comitato olimpico internazionale (Cio) deve decidere se ammettere atleti russi e bielorussi all’Olimpiade 2024, pur senza bandiera. Ma non mancano le polemiche per le dichiarazioni di una consulente ed esperta in diritti culturali dell’Onu, che ha proposto di reintegrare i soldati di Mosca che non si sono macchiati di crimini di guerra. «Un’esclusione collettiva sarebbe discriminatoria», ha dichiarato in una riunione virtuale. «In passato c’erano molti atleti di altri Paesi coinvolti in operazioni militari attive e non sono mai stati esclusi». Immediata la reazione ucraina, che ha parlato di «commenti folli e scioccanti». Nel frattempo, anche gli altri sport stanno emettendo i loro verdetti. World Athletics ha deciso di escludere russi e bielorussi nel prossimo futuro da tutti gli eventi di atletica leggera, mentre nel tennis si punta a un ritorno a Wimbledon dopo l’esclusione del 2022.

Olimpiade 2024, la proposta di ammettere i soldati russi che ha acceso le polemiche

Ad accendere la miccia è stata Alexandra Xanthaki, docente in legge alla Brunel University di Londra nonché relatrice speciale Onu per i diritti culturali dal 2021. L’esperta è intervenuta in una riunione virtuale del Cio, cui hanno partecipato rappresentanti degli atleti di 206 Paesi. Hanno destato scalpore, soprattutto fra gli ucraini, le sue parole sull’ammissione all’Olimpiade 2024 di russi e bielorussi. Sarebbe favorevole a un reinserimento persino di tutti i militari non legati a crimini di guerra e contro l’umanità. «Non è giusta un’esclusione collettiva», ha sottolineato la professoressa Xanthaki. «Bisogna lasciare fuori solo chi ha violato i diritti umani e commesso atrocità». Da valutare a sua detta anche il divieto di partecipazione per chi ha fatto propaganda di guerra di propria iniziativa e su base individuale.

«Commenti folli e scioccanti», ha immediatamente risposto l’ucraino Vladyslav Heraskevych, atleta di skeleton presente alla riunione. Ha inoltre sottolineato come, a suo parere, Xanthaki non abbia forti conoscenze dello sport. Secondo l’esperta Onu, i cittadini russi si potrebbero interrogare nel vedere i loro idoli sotto una bandiera neutrale all’Olimpiade di Parigi 2024. Una frase del tutto priva di fondamento, dato che gli sportivi di Mosca gareggiano senza stendardo da Pyeongchang 2018 per questioni legate al doping. Xanthaki ha perorato la sua causa anche su Twitter, dove ha aggiunto che diversi atleti provenienti dai Paesi del Sud hanno sposato la sua proposta. Intanto il governo di Kyiv e il rispettivo comitato olimpico hanno chiesto a gran voce l’esclusione definitiva di Russia e Bielorussia dalle Olimpiadi, anche senza bandiera.

Dall’atletica leggera al tennis, la risposta delle federazioni in attesa del Cio

Mentre il mondo aspetta la decisione del Cio, le federazioni di tanti sport stanno emettendo i loro verdetti. Il consiglio di World Athletics ha deciso di confermare l’esclusione di russi e bielorussi da ogni competizione internazionale di atletica leggera nel prossimo futuro. Differente invece il caso di Wimbledon, che per l’edizione 2023 sembra possa riammettere gli atleti di Mosca e Minsk. Pur mancando un annuncio ufficiale, il Daily Mail ha infatti annunciato che i Championships di tennis apriranno le porte anche a Medvedev, Rublev e compagni. Gareggeranno sotto bandiera neutrale e saranno immediatamente eliminati qualora dimostrassero sostegno nei confronti dell’invasione in Ucraina. Discorso simile anche per i tifosi che dovessero introdurre la bandiera russa nei campi. Rientro consentito nelle stesse misure anche per le competizioni di scherma in vista dei Mondiali di Milano (22-30 luglio) e le gare di Coppa del mondo.