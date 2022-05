Olga Rudenko chi è la direttrice Kyiv Indipendent in copertine sul Time

Olga Rudenko è una giornalista ucraina di 33 anni, caporedattrice del Kyiv Independent. Quest’ultimo è un quotidiano indipendente, fondato da alcuni giornalisti che precedentemente lavoravano per il Kyiv Post e che non appoggiavano la volontà dell’editore. Il volto di Rudenko è finito sulla prestigiosa copertina del settimanale Time. Ecco chi è Olga Rudenko.

Chi è Olga Rudenko?

Olga Rudenko è nata nel 1989 in Ucraina. Rimasta orfana del padre a soli quattro anni, è cresciuta con la madre a Dnipro. Qui, sebbene incoraggiata a intraprendere una carriera in economia, ha scelto di studiare giornalismo.

Una volta ottenuta la laurea presso l’università cittadina, Rudenko ha iniziato la sua carriera giornalistica lavorando come stagista presso una redazione locale. Nel 2011 si è trasferita a Kiev e ha iniziato a lavorare per il quotidiano Kyiv Post, contribuendo inizialmente al sito web di recente creazione. Intanto ha realizzato articoli in inglese, durante il conflitto russo nella regione del Donbas nel 2014, che l’hanno resa una giornalista di calibro nazionale. Nel 2017 è diventata vicedirettrice del quotidiano.

La fondazione del Kyiv Independent

Nel 2021, Rudenko ha accettato l’offerta di una borsa di studio dallo Stigler Center presso la Booth School of Business dell’Università di Chicago. Mentre si trovava ancora negli Stati Uniti, molti suoi colleghi del Kyiv Post sono stati licenziati dal proprietario del giornale perché si erano rifiutati di lavorare con un editore appena nominato che era stato chiamato per assicurarsi che la redazione scrivesse pezzi meno critici nei confronti il governo ucraino sotto il presidente Zelensky. Rudenko si è dunque unita a questi colleghi che, nel novembre 2021, hanno fondato un proprio notiziario indipendente: il Kyiv Independent. Rudenko è stata nominata all’unanimità come caporedattrice.

Le dichiarazioni sul governo Zelensky

A Rudenko tre giorni prima che scoppiasse il conflitto, il New York Times ha chiesto di scrivere una riflessione sul presidente Zelensky. I toni utilizzati dalla giornalista non erano affatto morbidi e ciò le ha procurato qualche email arrabbiata. “Il mio lavoro non è applaudire a questo o a quello“, ha detto in seguito la giornalista. “Esiste un presidente Zelensky prima della guerra e ne esiste uno dopo la guerra. Oggi, se mi chiedessero un altro articolo, sarei ancora critica ma in modo diverso“.

Subito dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, intanto, il giornale di Rudenko si è affermato come uno dei pochi attendibili, proprio perché indipendente. “Noi siamo la finestra ucraina affacciata sul mondo“, ha detto la caporedattrice. “Abbiamo la fiducia dei nostri lettori e abbiamo una reputazione che difendiamo ogni giorno, facciamo il possibile per cercare di non fare errori, controlliamo tutto fino allo sfinimento e riportiamo i fatti, senza usare l’emotività. Poi, certo, siamo ucraini e quindi non siamo imparziali in questa guerra: siamo per l’Ucraina. Ma la regola è che le notizie seguono i fatti e che i fatti vengono descritti così come sono“.

La copertina del Time Magazine e il premio Pulitzer

Nel maggio 2022, Time Magazine ha nominato Olga Rudenko come una delle sue “Next Generation Leaders” e l’ha presentata sulla copertina del suo doppio numero di maggio. Parlando alla rivista del cambiamento dello stile di cronaca durante l’invasione russa dell’Ucraina, Riudenko ha detto: “Sembrava che stessimo difendendo l’essenza del giornalismo“.

L’edizione 2022 del premio giornalistico Pulitzer inoltre ha stabilito una menzione speciale a tutti i giornalisti ucraini per il “coraggio, perseveranza e impegno nel fornire resoconti veritieri durante la spietata invasione del loro Paese”.