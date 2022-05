Tinkov, l’oligarca anti-Putin, torna su Instagram: «Ho perso tutto ma non la mia anima»

Oleg Tinkov, il primo oligarca russo ad aver criticato pubblicamente sui social Vladimir Putin e l’invasione russa dell’Ucraina, sarebbe stato costretto a svendere le quote del Tcs Group, società da lui fondata, a Vladimir Potanin oligarca vicinissimo al presidente russo. Al New York Times Tinkov ha confessato di essere stato costretto a cedere le sue quote come punizione per le critiche al Cremlino. Gli sarebbe stato impedito di trattare sul prezzo con minacce indirizzate non solo a lui ma anche alla sua famiglia. Come ha raccontato al Nyt, dopo la pubblicazione del post incriminato, l’amministrazione presidenziale ha contattato la Tinkovv Bank del Tcs Group minacciando di prenderne il controllo se non avesse preso le distanze dal fondatore e cambiato il nome. La banca lo ha così liquidato e Tinkov ha venduto le quote a sua disposizione, il 35 per cento del totale. Ad acquistarle sarebbe stata Interros, società di Potanin. Tinkov ha riferito al quotidiano di aver ceduto le sue quote a «circa il 3 per cento del loro valore».

Il nuovo post di Tinkov contro la Russia: «Questo è il male, io sono dalla parte del bene»

Oggi 3 maggio, Tinkov è riapparso su Instagram con un nuovo post in cui condanna la guerra e dice addio al suo Paese. «Addio Tinkoff Bank, Addio Russia», ha scritto l’oligarca. «Non ho più niente in Russia. E questo è un male per il Paese. Io sono stato uno dei pochi che è riuscito, nonostante e non grazie al regime, a costruire quattro attività diverse da ZERO! Al mio apice, Forbes valutava la mia fortuna a 9,4 miliardi di dollari. Ed ero orgoglioso, non della cifra, ma del fatto che nella Russia corrotta e arcaica, si potesse costruire un’attività ONESTA, libera e americana! […] Ecco perché siamo diventati la seconda banca del Paese». Tinkov prosegue ringraziando (sarcasticamente) Potanin. «Ho perso tutto, ma non ho perso la mia anima. Non riesco a fare business facilmente in un Paese che è in guerra con un vicino, uccidendo civili e bambini. Questo è il MALE, e io sono dalla parte del BENE!». Tinkov, affetto da leucemia, punta il dito contro «il 90 per cento degli oligarchi russi» definiti «vigliacchi». L’imprenditore ha anche annunciato che porterà i ‘suoi’ marchi TINKOFF e LA DATCHA fuori dalla Russia. E si lancia in una previsione: «L’Ucraina vincerà perché il bene vince sempre sul male, ce lo hanno insegnato a scuola».

Il post del 19 aprile contro Putin in cui Tinkov prendeva di mira anche i generali

Tinkov il 19 aprile scorso aveva scritto un post durissimo contro la guerra in Ucraina esponendosi direttamente contro Putin. Nel messaggio aveva attaccato anche «i generali russi, che svegliandosi con i postumi di una sbornia, si sono resi conto di avere un esercito di merda». Tinkov aveva poi aggiunto: «Ma come può essere buono un esercito se tutto il resto nel Paese è una merda, nel pantano del nepotismo e del servilismo?».