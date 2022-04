Oleg Tinkov, chi è l’oligarca anti-Putin che rischia per le dichiarazioni contro la guerra

L’imprenditore e oligarca russo Oleg Tinkov, proprietario della Tinkoff Bank, si è apertamente schierato contro l’invasione dell’Ucraina con un lungo post su Instagram, sostenendo che la maggior parte della popolazione russa è contraria all’attacco che va avanti ormai da quasi due mesi. Adesso Tinkov rischia grosso: in base alla legge-bavaglio varata da Vladimir Putin poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina, dichiarazioni di questo genere possono costare in Russia fino a 15 anni di carcere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oleg Tinkov (@olegtinkov)

«Non vedo nessun beneficiario di questa folle guerra! Muoiono persone innocenti e soldati. I generali russi, svegliandosi con i postumi di una sbornia, si sono resi conto di avere un esercito di merda. Ma come può essere buono un esercito se tutto il resto nel Paese è una merda, nel pantano del nepotismo e del servilismo? I funzionari del Cremlino sono scioccati dal fatto che non solo loro, ma anche i loro figli non andranno nel Mediterraneo quest’estate», ha scritto Tinkov su Instagram. «Gli uomini d’affari stanno cercando di salvare quello che rimane delle loro proprietà. Certo, ci sono idioti che disegnano “Z”, ma gli idioti in qualsiasi paese sono il 10 per cento. Il 90 per cento dei russi è contro questa guerra! Caro “Occidente tutto insieme”, per favore, concedi al signor Putin una via d’uscita per salvarsi la faccia e fermare questo massacro. Per favore, siate più razionali e umanitari».

Oleg Tinkov potrebbe essere denunciato per sue dichiarazioni contro i vertici della Federazione Russa

Il parlamentare della Duma Biysultan Khamzayev ha affermato che la visione di Tinkov è «distorta» perché si trova fuori dalla Russia. Ha poi aggiunto: «Prima di tutto, qualsiasi patriota dovrebbe smettere di usare i servizi di Tinkoff Bank e gli organi investigativi dovrebbero ispezionare come funziona la sua banca». Khamzayev ha inoltre detto di voler denunciare Tinkov. Una precedente denuncia da parte del parlamentare ha portato all’incriminazione del conduttore televisivo Alexander Nevzorov, che aveva mostrato le immagini dell’attacco all’ospedale di Mariupol. Nel frattempo, Tinkoff Bank ha preso le distanze dall’ex presidente: «Non è un nostro dipendente, non è in Russia da molto tempo e negli ultimi anni ha affrontato problemi di salute», ha dichiarato la banca in una nota.

Dall’invasione dell’Ucraina Oleg Tinkov ha perso oltre cinque miliardi di dollari

Il 54enne imprenditore Oleg Tinkov era diventato uno degli uomini più ricchi di Russia grazie alla catena di elettrodomestici Technoshock, al brandi di prodotti surgelati Daria, al marchio di birra Tinkoff Brewery e, soprattutto, alla banca digitale Tinkoff, quotata alla borsa di Londra. A seguito dell’invasione dell’Ucraina, le azioni sono crollate di oltre il 90 per cento: complici le sanzioni imposte dal Regno Unito, in pochissimo tempo il patrimonio del banchiere è sceso di oltre cinque miliardi di dollari e Tinkov ha perso ufficialmente lo status di miliardario. Non è chiaro dove si trovi al momento, dato che Tinkov vive tra Forte dei Marmi e la Svizzera per problemi di salute, ma è probabile che in ogni caso non sia in Russia, dove per le sue dichiarazioni contro la propaganda governativa rischierebbe appunto diversi anni di carcere.