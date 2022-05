Oleg Tinkov, chi è l’imprenditore russo che ha criticato Putin e come è stato punito

Oleg Tinkov è un oligarca russo di 54 anni, tra i ricchissimi imprenditori ad essere duramente colpito dalle sanzioni europee contro l’élite del suo Paese. Recentemente ha espresso posizioni molto dure contro il presidente Vladimir Putin e la guerra in Ucraina. Ecco chi è Oleg Tinkov.

Oleg Tinkov, chi è l’oligarca contro la guerra

Oleg Tinkov è un oligarca russo contro la guerra. Recentemente, infatti, ha espresso le sue posizioni critiche nei confronti dell’invasione in Ucraina su Instagram. “Il 90% dei russi sono contro la guerra”, ha scritto sui social. “Non vedo alcun beneficio da questa guerra folle! Persone innocenti e soldati muoiono. I generali, si svegliano con i postumi di una sbornia e si rendono conto di avere un esercito di m… Come può fare bene l’esercito, se ogni altra cosa nel paese è una m.., nel pantano del nepotismo e il servilismo?”. E poi si è rivolto a quanti scrivono la famosa Z, impressa sui carri armati delle truppe russe. “I cretini in ogni paese sono il 10%, il 90% dei russi è contro la guerra” e poi digitando in inglese Tinkov si è rivolto all’Occidente: “Per favore date a Putin una via di uscita perché possa salvare la faccia e fermare il massacro. Per favore siate razionali”.

La biografia dell’oligarca

L’oligarca russo Oleg Tinkov, oggi 54enne, è nato il 25 dicembre del 1967 nel villaggio di Polysayevo, nel distretto di Leninsk-Kuznetsk dell’oblast di Kemerovo, Russia. Ha frequentato l’Istituto Mining e successivamente l’Università Berkeley della California. Si è dedicato fin dai tempi degli studi universitari al mondo dell’imprenditoria. Nel suo percorso lavorativo ha infatti dato vita a diversi progetti, dalla rete di negozi del settore dell’elettronica al marchio di fabbriche di alimenti surgelati Daria, fino alla Tinkoff Bank.