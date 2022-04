Old Enough, il format giapponese che l’Italia non capisce

In un Paese come l’Italia in cui uomini di 40 anni portano il bucato da lavare alle madri e in cui andare a vivere da soli a 25 anni sembra quasi troppo presto non poteva che destare scalpore e sconcerto la distribuzione su Netflix (disponibile dal 31 marzo) del format giapponese Old Enough.

Old Enough, la missione dei bambini giapponesi

Si tratta di una trasmissione cult del piccolo schermo nipponico che vanta 30 anni di storia e che vede protagonisti bambini tra i due e i cinque anni chiamati a svolgere – da soli – commissioni e compiti fuori di casa per aiutare la famiglia. Roba che, dalle nostre parti, non si ottiene neppure dai ragazzini di 14 anni e che invece lì viene chiesto – e ottenuto – col massimo della disinvoltura. Il titolo originale di Old Enough è Hajimete no Otsukai che significa proprio ‘Prima commissione’ e, tramite lo svolgimento di questa sorta di “prima missione nel mondo” evidenzia l’importanza dell’emancipazione dei più piccoli nel passaggio verso l’età adulta.

Old Enough, un format educativo per grandi e piccini

In ogni puntata – che dura 15 minuti – un bimbo in età prescolare dimostra di essere perfettamente in grado di andare a comprare il pane, ritirare il bucato in lavanderia, portare il pranzo al padre in negozio, effettuare la raccolta differenziata o fare la spesa. Se nel nostro Paese si vedesse passeggiare per strada un bambino di due anni carico di sacchetti più pesanti di lui si chiamerebbe la polizia, il telefono azzurro e i genitori finirebbero davanti all’Inquisizione come degeneri e sciagurati. In Giappone questo non accade e non perché i genitori siano dei pazzi furiosi o amino gettare i figli nelle fauci del “mondo crudele”, ma perché da quelle parti il mondo non è vissuto – e insegnato – come “crudele”. Nella cultura nipponica, infatti, è fondamentale che i bambini vengano educati il prima possibile all‘autonomia, fondamento dell’autostima a sua volta fondamentale per la costruzione di una personalità adulta risolta e consapevole e apprendano a entrare in un mondo e in una società con i quali devono relazionarsi in maniera rispettosa e costruttiva.

Come crescere i cittadini di domani

Responsabilità ed educazione sono concetti che non vengono (solo) insegnati sui banchi di scuola ma si vivono in primo luogo in famiglia dove la collaborazione di ogni membro (dal più piccolo al più grande) è funzionale all’armonia dell’intero nucleo. Attraverso le puntate di Old Enough si apprendono i concetti di rispetto e collaborazione nella famiglia e per la società. Anche perché i bambini sono tutto tranne che soli. A parte i cameraman che li seguono passo a passo è l’intera comunità che si prende cura di loro. C’è da dire che tutte le puntate della trasmissione sono realizzate in piccoli centri giapponesi dove le strade sono meno trafficate e ci si conosce tutti, ma la sostanza cambia poco perché l’educazione all’autonomia sin dalla prima infanzia viene impartita a Tokyo come nel più piccolo centro.

Sin dai tre anni i bambini, ad esempio, prendono l’autobus soli per andare a scuola e viene insegnato loro a usare il coltello per tagliare il cibo o il fuoco per scaldare la zuppa. A scuola s’apprende l’economia domestica: i bambini a sei anni puliscono i bagni dell’istituto e lavano i pavimenti prima di andare a casa mentre sui mezzi pubblici sanno di dover cedere il posto agli anziani e alle signore.

Perché in Italia un simile format non è concepibile

L’immenso rispetto e la fiducia nelle possibilità dei bambini sono il messaggio più importante che arriva da Old Enough e il più travisato dall’unica trasmissione televisiva che in Italia, nel 2007, aveva provato a emulare il format e cioè Mi Raccomando, prodotto da Europroduzione e condotto da Federica Panicucci e Dario Bandiera. Come ricorda TvBlogo, però, il format aveva finito per tradire il profondo significato educativo del corrispettivo giapponese sin dal titolo e si era trasformato in uno show per adulti dove «la commissione svolta assumeva più i toni della candid camera ai danni del piccolo protagonista che quelli della solennità di un rito di passaggio». Non che i bambini italiani siano più impacciati dei giapponesi, sia chiaro. Sono gli adulti a essere meno preparati sia da un punto di vista culturale che emotivo. La distribuzione su Netflix di una selezione di una ventina di episodi della trasmissione cuciti e confezionati in blocchi di 15 minuti ha infatti suscitato reazione sdegnate e perplesse in buona parte dell’opinione pubblica. L’inconcepibile concetto di lasciare vagare bambini da soli in città alla mercé di traffico, pioggia, intemperie o accidenti vari ha portato molti telespettatori allo smarrimento cognitivo di fronte a Old Enough.

Old Enough mette a confronto le diversità tra Occidente e Oriente

Vanno, però, fatte una serie di precisazioni la prima delle quali è che il Giappone è uno dei Paesi più sicuri al mondo soprattutto dal punto di vista della viabilità. Le strade sono sicure, a ogni angolo ci sono vigili o agenti preposti ai controlli, i pedoni sono rispettati e il senso civico della comunità fa sì che nessuno sia davvero solo in giro. A questo si aggiunge il fatto che i bimbi protagonisti della trasmissione vengono selezionati dopo un lungo lavoro di scrematura a monte. I casting partono dalle scuole dove vengono individuati i soggetti più idonei, poi si passa a intervistare le famiglie e a preparare il nucleo alla realizzazione della “prima commissione” tra emozione, un po’ di paura ma soprattutto tanta voglia di essere all’altezza del compito assegnato. Il messaggio veicolato è positivo, tranquillizzante trasmette fiducia e compostezza. I piccoli protagonisti si dimostrano straordinari esseri umani in grado di trovare soluzioni ai problemi cui di volta in volta si trovano di fronte; personcine sempre all’altezza dei compiti loro assegnati con grande giovamento per autostima e sviluppo interiore. Alla fine si ha la conferma che sono gli adulti quelli da educare.