Olavo de Carvalho, chi era il guru di Bolsonaro morto per Covid

Astrologo, filosofo, ma anche e soprattutto negazionista. Olavo de Carvalho, guru della famiglia del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, è morto di Covid dopo dieci giorni di ricovero a Richmond. Intellettuale dalle forti tinte anti-comuniste e di estrema destra, l’uomo è stato una figura centrale nella vita del presidente brasiliano, che lo ha immediatamente omaggiato. Il 74enne si è spento in un ospedale della Virginia, dove viveva da anni.

Chi era Olavo de Carvalho

Nato il 29 aprile 1947, Olavo de Carvalho era innanzitutto un astrologo, ma è divenuto famoso prima per le sue posizioni di estrema destra e per essersi autoproclamato filosofo, poi per essersi dedicato al Covid, appoggiandone le teorie cospirazioniste e diventando il guro di Bolsonaro. Ha scritto due libri molto conosciuti, non solo ai brasiliani ma anche negli Stati Uniti: Il Giardino delle Afflizioni: da Epicuro alla resurrezione di Cesare. Saggio sul materialismo e la religione civile e soprattutto Il minimo che devi sapere per non sembrare un idiota. Quest’ultimo pare essere il preferito di Bolsonaro, che lo ha fatto “suo”. «Senza di lui la presidenza di mio padre non esisterebbe», ha dichiarato appena due anni fa il terzo figlio del presidente, Eduardo. Testimone della sua influenza è stato anche Steve Bannon, stratega di Donald Trump, che si innamorò del suo pensiero tanto da andare a trovarlo in Virginia e consideralo un «pensatore seminale».

Olavo de Carvalho, il ricordo di Bolsonaro

«Olavo è stato un gigante nella lotta per la libertà e un faro per milioni di brasiliani», ha dichiarato Jair Bolsonaro. Il presidente ha poi rincarato la dose dicendo che «il suo esempio e i suoi insegnamenti ci segneranno per sempre. Che Dio lo accolga nella sua infinita bontà e misericordia e conforti la sua famiglia». E dal profilo twitter del governo si parla di «Contributo inestimabile al pensiero filosofico e alla conoscenza universale, Olavo lascia un’eredità monumentale». Non dello stesso avviso la figlia del defunto astrologo, che ha invece affermato: «Ha le mani sporche di sangue, ma non celebro la sua morte. Mi sento solo sollevata».