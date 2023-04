Olanda, sì all’eutanasia per i minori di 12 anni con malattie incurabili

L’Olanda apre ufficialmente all’eutanasia anche per i bambini tra 1 e 12 anni affetti da malattie incurabili. La proposta è arrivata direttamente dal ministro della Salute olandese, Ernst Kuipers, che ha chiesto al parlamento di estendere le norme inserite nel protocollo sul fine vita già valida per i neonati. Una notizia che arriva anche dopo le esplicite richieste d molti medici del Paese, che a più riprese richiedevano l’estensione delle regole già presenti. Dai 12 anni in su, invece, gli adolescenti rientrano nella legge sull’eutanasia valida per gli adulti. Le regole si rivolgeranno a quei bambini «che soffrono in modo insopportabile e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi».

Kuipers: «Questione complessa per situazioni molto dolorose»

Il ministro della Salute ha parlato ai parlamentari. Durante il briefing, Kuipers ha dichiarato che «si tratta di una questione particolarmente complessa che riguarda situazioni molto dolorose». L’eutanasia sarà possibile soltanto qualora sia l’unica opzione per porre fine a ogni sofferenza per i minori di 12 anni: «Stiamo parlando di bambini che sono così malati che la morte è inevitabile e si prevede che moriranno presto». Il ministro ha anche dichiarato: «Sono lieto che, dopo un’intensa consultazione con tutte le parti coinvolte, abbiamo raggiunto una soluzione che aiuterà questi bambini malati incurabili, i loro genitori e anche i loro medici».

Il ministero pensa si parli di 5-10 bambini l’anno

Le stime del governo olandese parlano di un numero di bambini tra i 5 e i 10 l’anno. Kuipers nelle scorse ore ha twittato: «Per un gruppo molto ristretto di bambini malati terminali, la fine della vita è l’unica alternativa ragionevole per porre fine alla loro sofferenza insopportabile e senza speranza. Questo è il motivo per cui stiamo lavorando a un programma di cessazione della vita per i bambini fino all’età di 12 anni.