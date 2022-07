Ohio, giovane ucciso dalla polizia e niente aborto per una bambina

Te la do io l’America: in poche ore la cronaca statunitense ci ha sbattuto in faccia l’oblio in cui sta scivolando il Paese a stelle e strisce, tra diritti negati e solito uso spregiudicato delle pistole. Due casi che curiosamente arrivano dallo stesso stato, l’Ohio, a dimostrazione che ormai le armi godono di maggiori tutele rispetto alle donne.

La ginecologa dell’Indiana: «Fra poco neppure noi potremmo fornire assistenza»

A una bambina di 10 anni incinta infatti è stato negato il diritti di abortire, tre giorni dopo la contestata decisione della Corte suprema. I legislatori dell’Ohio hanno bandito qualsiasi aborto dopo le sei settimane di gravidanza e la piccola, vittima di abusi, era arrivata a sei settimane e tre giorni: niente da fare. Così l’unica soluzione è stata la corsa in un altro Stato americano vicino, l’Indiana, dove la ginecologa di Indianapolis Caitlin Bernard ha ricevuto una telefonata d’urgenza per intervenire sulla bambina stuprata. L’escamotage però potrà durare per poco, visto che anche l’Indiana ha intenzione di adeguarsi alla sentenza contro l’interruzione di gravidanza. “È difficile immaginare che fra poco nemmeno noi saremo in grado di fornire assistenza”, ha commentato la dottoressa che lavora in una delle cliniche che stanno facendo gli straordinari per aiutare le donne provenienti da altri Stati.

Otto poliziotti contro un ragazzo disarmato: scappava dopo un controllo

A pochissimi chilometri di distanza, un altro episodio che ormai è diventato tristemente familiare quando si parla di polizia negli Usa e afroamericani. Ad Akron, una cittadina nel nord-est dell’Ohio, un giovane di 25 anni è stato ammazzato a colpi di arma da fuoco dagli agenti, dopo un controllo: più che il Midwest, sembra di essere nel vecchio Far West. Si chiamava Jayland Walker, era afroamericano e una volta sceso dalla macchina aveva provato a scappare dai poliziotti, che erano in otto: è stato crivellato dai colpi di pistola, nonostante in quel momento fosse disarmato. La storia è emersa solo perché è stato diffuso il video di quello che è successo, ripreso dalla telecamera indossata da uno degli agenti.

⚠️Warning: GRAPHIC Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker. Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60. The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi — Nina Turner (@ninaturner) July 3, 2022

Gli agenti sono stati sospesi: hanno sparato 60 colpi per ammazzarlo

Il ragazzo sarebbe prima scappato in auto, dando vita a un inseguimento di sei minuti dove gli agenti dicono di aver sentito un colpo di pistola provenire dalla sua macchina. Poi, quando la vittima ha proseguito a piedi, è cominciata la sparatoria a raffica: secondo l’avvocato dei familiari di Jayland, è stato colpito 60 volte. In auto sono stati trovati una pistola e un caricatore pieno, mentre un bossolo è stato recuperato nel punto dove i poliziotti sostenevano di aver sentito il colpo. Ma l’indignazione per la reazione spropositata è rimasta: la polizia ha sospeso gli otto agenti coinvolti, in attesa della fine dell’indagine. La vita in America è sacra, ma non quella di tutti.