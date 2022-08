Oggi sposi stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 14 agosto su Rete 4 andrà in onda Oggi Sposi, film del 2009 di Luca Lucini. La trama racconta la storia di quattro coppie completamente diverse fra loro. Nel giorno antecedente le nozze hanno modo di scoprire alcuni lati culturali ed economici di loro stessi che hanno sempre ignorato. Nel cast Luca Argentero, Isabella Ragonese, Michele Placido e Renato Pozzetto. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Oggi sposi, trama e cast del film stasera 14 agosto 2022 su Rete 4

La trama del film di Luca Lucini racconta quattro coppie differenti fra loro, ma accomunate dallo stesso obiettivo, ossia raggiungere l’altare e convolare a nozze. Prima di giurarsi amore eterno, però, la strada presenterà loro non poche peripezie. In primo luogo l’attenzione si focalizza su Nicola (Luca Argentero), poliziotto pugliese con una promettente carriera. Ha da poco deciso di lasciarsi alle spalle il passato da donnaiolo per sposare Alopa (Moran Atias), figlia dell’Ambasciatore indiano in Italia. Il matrimonio però incontra le insicurezze di Sabino (Michele Placido), padre di Nicola, che non accetta che il figlio si sposi seguendo il rito indù.

Nel frattempo, Salvatore (Dario Bandiera) intende sposare la bella Chiara (Isabella Ragonese), che attende un figlio da lui. I due però sono squattrinati e non hanno il denaro per organizzare le nozze. Escogitano così un piano ingegnoso per convolare a nozze a costo zero. Fanno imbucare i loro 73 invitati al matrimonio di una coppia molto più facoltosa, formata dalla celebre soubrette Sabrina (Gabriella Pession) e il suo fresco sposo Attilio (Francesco Montanari), un magnate della finanza con un patrimonio immenso. Non sanno però che i due stanno organizzando una cerimonia destinata a rimanere nei libri di storia. La loro vita si incrocia presto con quella di Fabio di Caio (Filippo Nigro), pm romano che indaga sugli affari loschi di Attilio. L’uomo, venendo a sapere del matrimonio, intende sfruttarlo per disincentivare il padre anziano dal prendere in moglie la massaggiatrice 20enne Giada (Carolina Crescentini).

Oggi sposi, qualche curiosità sul film stasera 14 agosto 2022 su Rete 4

Regista del film è Luca Lucini, noto al grande pubblico per aver adattato al cinema Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia. È tuttavia celebre anche nel mondo della musica per aver diretto numerosi videoclip. Fra i suoi lavori Se balla da sola dei Pooh e Prima di partire per un lungo viaggio di Irene Grandi. Autori della sceneggiatura, oltre a Fabio Bonifacci, sono Fausto Brizzi e Marco Mantani, che avevano già collaborato in Notte prima degli esami. Oggi sposi uscì in sala il 23 ottobre 2019 e, durante la programmazione in sala, totalizzò al box office 4,8 milioni di euro.