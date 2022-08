Oggi 4 agosto è la Giornata mondiale del gufo

Oggi 4 agosto si celebra la Giornata mondiale del gufo. Animale considerato magico da quasi tutte le culture perché figlio della notte, in molti miti è associato proprio per la sua capacità di volare nel buio alla chiaroveggenza e agli spiriti dei defunti. Secondo la leggenda pure Gengis Khan fu salvato da questo rapace che lo avvisò dell’arrivo dei nemici nella notte. Per questo motivo il gufo era un animale sacro per i tartari e veniva rappresentato sui vessilli dei re.

Dalla Spada nella roccia a Bambi, il gufo nei cartoon

Per la sua capacità di ruotare il collo fino a 270 gradi e per il piumaggio a forma di occhiali è considerato simbolo di saggezza e conoscenza. Un po’ come Anacleto, il gufo parlante di Merlino nella Spada nella roccia. Ma anche come Amico Gufo che tenta invano di mettere in guardia Bambi, Tamburino e Fiore dalla confusione, o “rincitrullimento”, provocata dalla primavera, Uffa, il gufo del Bosco dei cento acri dispensatore di consigli in Winnie The Pooh e Grandma in Red e Toby – Nemiciamici.

I gufi di Hogwarts

I gufi poi sono centrali, insieme con le civette, nella saga di Harry Potter. Animali da compagnia, sono i messaggeri della scuola di Hogwarts. Lo stesso Harry ha come amica e compagna una civetta delle nevi di nome Edwige. Ron ha Leotordo, mentre Draco Malfoy un gufo reale.

La Nebulosa del Gufo

Non solo cinema e cartoni. Alzando gli occhi al cielo, con un potente telescopio, è poi possibile scorgere nella costellazione dell’Orsa Maggiore la Nebulosa gufo (chiamata anche civetta) scoperta da Pierre Méchain nel 1781.

Renzi e la maledizione dei gufi

Infine, come non citare, visto che siamo in piena campagna elettorale, i celeberrimi gufi renziani. In una intervista del 4 agosto 2014 (vedi le coincidenze…) a Repubblica l’allora presidente del Consiglio spiegava: «Io definisco gufi non quelli che parlano male di me: chi parla male di me o mi critica mi aiuta, spronandomi a fare meglio. I gufi sono quelli che criticano l’Italia e sperano che non ce la faccia. Ci sono i gufi professore, i gufi brontoloni, i gufi indovini». Nel dicembre 2015 poi per riassumere i risultati del suo governo l’ex Rottamatore usò direttamente delle slide anti gufo. A qualche anno di distanza, visto come è andata a finire, forse un Anacleto gli sarebbe stato utile. A questo proposito, Tag43 vi dà il buongiorno con la scena della Spada nella roccia in cui Merlino incarica il saggio aiutante della formazione di Artù-Semola.