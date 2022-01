Pistole e mannaie: gli oggetti più strani sequestrati in aeroporto

Ogni anno, gli agenti di controllo agli aeroporti si imbattono in situazioni bizzarre e ai limiti dell’incredibile. Sebbene infatti i divieti siano chiari, diversi passeggeri si presentano con oggetti proibiti, che spaziano dalle semplici bottigliette d’acqua per arrivare ad armi e droghe. Transportation Security Administration (TSA), agenzia che cura per gli Stati Uniti il controllo degli scali nazionali, ha pubblicato su Twitter la lista dei dieci oggetti più strani confiscati nel 2021. Tra mannaie, pistole e fuochi d’artificio trova spazio persino un burrito di metanfetamina.

Aeroporti Usa, i 10 oggetti più strani confiscati dagli agenti ai controlli

«I nostri ufficiali hanno trovato degli oggetti davvero insoliti», ha affermato la TSA nel video. «Hanno lavorato duramente per proteggere i viaggiatori mentre tornavano nei cieli». Il post su Twitter, che si arricchisce con vari giochi di parole ed emoticon simpatiche, ha infatti elencato «le dieci migliori catture» dell’agenzia, che ha scelto la strada dell’umorismo per ricordare a tutti l’importanza della sicurezza.

Al decimo posto della classifica degli oggetti più strani si sono piazzati proiettili all’interno di una bomboletta per deodorante spray. Scalando la graduatoria si trovano una pistola a canna lunga dall’aspetto antico e un burrito dagli ingredienti davvero singolari. Lo chef, probabilmente fan di Walter White e Breaking Bad, ha imbottito la sua prelibatezza culinaria di metanfetamina. Al settimo posto si incontra poi una fibbia per cintura capace di custodire al suo interno un’arma da fuoco, mentre al sesto addirittura una mannaia. «Non è una trovata intelligente cercare di oltrepassare i controlli con un oggetto come questo», ha scherzato TSA.

La top five della classifica degli oggetti più strani parte con una bomboletta di deterrente spray per orsi, superato in graduatoria da un machete nuovo di zecca. Sul gradino più basso del podio si sono piazzati i fuochi d’artificio – «Non serve uno scienziato per capire che si tratta di un’idea idiota» – alle spalle di una portabottiglie con la forma di una pistola. Al primo posto, invece, una motosega sequestrata a New Orleans. «Non siamo sorpresi», recita il video di TSA, correlato con emoticon divertite.

Nel 2020 gli agenti avevano sequestrato un cucciolo di squalo

Se pensate che machete, meta-burrito e repellenti per orsi siano bizzarri, probabilmente non avete letto la lista degli oggetti più strani del 2020. In quell’occasione, nonostante i voli ridotti per via del lockdown, gli agenti avevano segnalato il sequestro della carcassa di un cucciolo di squalo conservata in un barattolo pieno di liquido. Curiosamente, l’infrazione non riguardava il povero pesce, ma la sostanza chimica, vietata sui voli di tutto il paese. Eppure, il bizzarro ritrovamento si era guadagnato solo la sesta posizione della Top 10. Nei primi posti infatti c’erano granate fumogene e un pannello solare fatto a mano con potenziale esplosivo.