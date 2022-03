Odio l’estate stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Aldo, Giovanni e Giacomo sono i protagonisti di Odio l’estate in onda questa sera, venerdì 25 marzo 2022, alle 21.25 su Canale 5. Diretto da Massimo Venier e uscito nelle sale nel 2020, il film racconta le disavventure delle famiglie dei tre protagonisti che, in vacanza in Puglia, per un disguido si trovano a condividere la stessa abitazione. Se ne vedranno delle belle.

Odio l’estate: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Odio l’estate: la trama

Tre uomini decidono di trascorrere le vacanze estive con le rispettive famiglie, in un’isola della Puglia. Pur non conoscendosi minimamente, scelgono la stessa meta, la stessa spiaggia e si ritrovano perfino ad affittare la stessa casa, tutti nello stesso periodo. Non hanno davvero nulla in comune: Aldo è poco posato, non ha un lavoro fisso, è ipocondriaco, appassionato di Massimo Ranieri e vive con il cane Brian, una moglie che per parlare urla e i figli Ilary e Salvo. Giovanni è organizzato e preciso, ma gestisce un’impresa che rischia il fallimento e parte con la moglie e la figlia Alessia. Infine, Giacomo, medico di successo, non può lamentarsi di nulla. Se non del fatto di non riuscire proprio ad avere un rapporto col figlio in piena crisi adolescenziale. Quando si ritroveranno a dover condividere forzatamente l’appartamento, le ferie si trasformeranno in una prova di sopravvivenza e lo scontro sarà inevitabile. Si ritroveranno a fare i conti con abitudini diverse, due figli che si innamorano e tre mogli che faticano a stringere un rapporto cordiale ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate. Una casa riuscirà a unire individui così differenti tra loro in un unico, grande spazio sicuro? I colpi di scena di quest’esperienza inattesa li sorprenderanno.

Odio l’estate: il cast

Accanto ad Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti nei rispettivi ruoli dei protagonisti, nel cast troviamo anche Lucia Mascino (Barbara Poretti), Carlotta Natoli (Paola Storti), Roberto Citran (Rudi Contrada), Maria Di Biase (Carmen Baglio), Davide Calgaro (Salvo), Ilary Marzo (Ilary), Melissa Marzo (Melissa), Sabrina Martina (Alessia), Edoardo Vaino (Ludovico), Massimo Ranieri (se stesso), Michele Placido (il Maresciallo), Carlo De Ruggieri (Pirola), Valeria Colombo (Sonia), Francesco Brandi (Gerolin), Millie Fortunato Asquini (Else), Harald Ottenne Nødtvedt (Helmut) e Monica Contini (signora Caracciolo).

Odio l’estate: cinque curiosità sulla pellicola

1) Odio l’estate: un bagaglio ricco di autocitazioni

Nel film ci sono diversi riferimenti a pellicole del trio ben note al grande pubblico. La scena della partita di calcio in spiaggia giocata contro gli inquilini dello stabilimento vicino, col gol di testa di Ludovico che sbuca dalla sabbia, ad esempio, è una citazione alla partita giocata dai tre comici contro i muratori marocchini in Tre uomini e una gamba (e, indirettamente, anche a Marrakech Express di Gabriele Salvatores). Così come il viaggio per recuperare il cane Brian riprende un’ambientazione di Così è la vita e l’inquadratura che vede Aldo e Giovanni cercare il cucciolo dagli scogli si ispira a quella di Tre uomini e una gamba coi due alla ricerca di Giacomo.

2) Odio l’estate: soundtrack d’autore

La colonna sonora del film è stata affidata al cantautore Brunori Sas, accompagnato dalla sua band, con la produzione di Picicca e la direzione artistica di Taketo Gohara.

3) Odio l’estate: un cameo riuscito

Quello di Massimo Ranieri è stato un cameo molto efficace. La sua partecipazione, infatti, seppur limitata, ha integrato bene la trama e non si è rivelata una vuota strategia volta a inserire una guest star solo per fare presenza e rendere credibile una scena fine a se stessa.

4) Odio l’estate: tra Milano e le spiagge

Le riprese di Odio l’estate si sono spalmate in 8 settimane, dividendosi tra Puglia e Lombardia.

5) Odio l’estate: feedback promettenti

Decimo lungometraggio del trio comico, con oltre 7 milioni di euro è stato il terzo maggiore incasso del 2020 in Italia, dopo Tolo Tolo (46 milioni) e Me contro Te – Il film: La vendetta del signor S (9 milioni).