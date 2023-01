Odio l’estate stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 26 gennaio, alle 21.40 su Canale 5, tornano le risate di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il trio comico che ha segnato le ultime generazioni sarà in onda con Odio l’estate, film del 2020 diretto da Massimo Venier. La trama si svolge in Puglia, dove tre famiglie di estrazione sociale e provenienza differente si ritrovano in un incredibile pasticcio. Per errore, hanno affittato per le vacanze la stessa abitazione nel medesimo lasso di tempo. Senza poter contare sull’aiuto della Polizia, dovranno mettere da parte ogni divergenza e provare a convivere. Nel cast Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Michele Placido. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Il film è visibile anche sulla piattaforma Infinity+.

Odio l’estate, trama e cast del film stasera 26 gennaio 2023 su Canale 5

Protagonisti del film di stasera sono Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti che, come da tradizione nei loro progetti, mantengono anche nella narrazione i loro nomi originali. I tre sono padri di famiglia molto diversi tra loro, ma che curiosamente hanno la stessa idea: trascorrere le vacanze in Puglia. Incredibilmente si ritrovano, pur non conoscendosi, nella stessa città e persino nella stessa casa. Un errore durante le fasi di prenotazione ha fatto sì che le tre famiglie potessero riservare lo stesso stabile per la medesima settimana. Sperando di trovare una soluzione rapida, in quanto nessuno di loro vuole fare un passo indietro, si recano di comune accordo alla stazione dei Carabinieri. Qui incontrano il maresciallo (Michele Placido), uomo con pochissima voglia di lavorare. Per evitare di aprire lunghi iter burocratici e giuridici, consiglia loro di provare a convivere dividendo equamente gli spazi.

La convivenza è però ogni ora più difficile. Aldo, che si trova in Puglia con la moglie Carmen (Maria Di Biase) e il figlio Salvo (Davide Calgaro), è un fannullone ipocondriaco che si assenta da lavoro fingendo malattie di ogni sorta. Giovanni è in vacanza con la moglie Paola (Carlotta Natoli) e la figlia Alessia (Sabrina Martina), le quali non sopportano più il suo carattere eccessivamente preciso e organizzato. Infine Giacomo, un dentista ligio al suo lavoro che passa la sua vita con la moglie Barbara (Lucia Mascino) e Ludovico (Edoardo Vaino), il figlio che la donna ha avuto in un precedente matrimonio. Nel corso della settimana, i tre cercano in tutti i modi di rovinare la vacanza degli altri, tanto da far uscire numerosi scheletri nell’armadio.

Odio l’estate, 5 curiosità sul film stasera 26 gennaio 2023 su Canale 5

Odio l’estate, le location delle riprese

La narrazione del film coinvolge Lombardia, luogo di provenienza dei protagonisti, e Puglia, meta delle loro vacanze estive. Le riprese, effettuate nel corso di otto settimane fra luglio e agosto 2019, hanno coinvolto Milano, Bari e varie località del Salento, tra cui Otranto e Lecce.

Odio l’estate, il cameo di Massimo Ranieri

Verso la fine del film, i tre protagonisti si recano a un concerto estivo di Massimo Ranieri, idolo di Aldo. Nel film appare lo stesso artista, che ha accettato volentieri di recitare per un breve cameo. Il celebre cantante napoletano non solo farà entrare le tre famiglie al suo live senza pagare il biglietto, ma inviterà addirittura Aldo sul palco per duettare con lui.

Odio l’estate, le numerose autocitazioni del trio comico

Il film, l’11esimo nella lunga carriera del trio comico, vanta un tripudio di autocitazioni di lungometraggi e sketch teatrali dei protagonisti. Indimenticabile la scena della partita di calcio in spiaggia di Tre uomini e una gamba contro un gruppo di muratori marocchini, con il gol di testa di Aldo che sbucava da sotto la sabbia. In Odio l’estate è il giovane Ludovico a replicare la celebre rete. Il capolavoro degli Anni ’90 torna anche nella scena in cui Aldo e Giovanni cercano il cagnolino del primo in riva al mare. L’inquadratura è l’esatta replica di quando gli stessi protagonisti cercavano Giacomo in Tre uomini e una gamba.

Odio l’estate, critica e incassi al botteghino

Oltre al Nastro d’Argento per Brunori Sas, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo ha ottenuto anche altre due nomination, tra cui quella come “Miglior commedia”. Elogiata dalla critica anche la performance di Lucia Mascino. Quanto agli incassi, ha totalizzato circa 7.5 milioni di euro al botteghino in sei settimane, di cui 3 milioni soltanto nel weekend di apertura.

Odio l’estate, la colonna sonora di Brunori Sas

La soundtrack del film vanta la firma di Brunori Sas e della sua band, con alcune interpretazioni di Massimo Ranieri. La colonna sonora ha convinto pubblico e critica, tanto da ottenere il Nastro d’Argento oltre a una candidatura ai Ciak d’Oro. La direzione artistica è invece di Taketo Gohara, produttore discografico che ha curato lavori, fra gli altri, per Vinicio Capossela, Biagio Antonacci e Negramaro.