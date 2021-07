Un’estate di occhiali sorbetto

Gli occhiali da sole dell’estate 2021 si tingono di colori soft e nuance pastello. Con modelli particolari e raffinati, spesso unisex. Come quelli della collezione Glazed Ice di Izipizi nella foto in apertura, ispirati ai colori dei paesaggi della natura. Realizzati in materiale high tech di ultimissima generazione, la superficie di montatura e lenti è riflettente, mentre l’interno è opaco e morbido al tatto, proprio come un sorbetto. L’eyewear di tendenza dona un tocco seducente allo sguardo senza appesantirlo. Grazie alle colorazioni trasparenti di lenti e montature in acetato effetto see-through, nelle nuance pastello più delicate. Dal verde chiarissimo ed etereo al giallo paglierino, dal rosa baby all’azzurro sfumato. I colori sorbetto illuminano con discrezione i look estivi. In versione low cost oppure deluxe sono tutti perfetti da sfoggiare in questa calda stagione (magari accompagnati da un accessorio crochet).

Gli occhiali sorbetto per l’estate 2021

Dalle passerelle un tocco vintage

I brand tornano ad attingere alle forme del passato, nello specifico a quelle inconfondibili dei decenni Settanta e Novanta, reinterpretandone le forme canoniche allungate a farfalla, anche formato XXL o rettangolari, con nuove palette cromatiche, come i colori pastello. Grande ritorno anche della mascherina, perfetta se scelta con montatura e lenti dalle sfumature ton sur ton.

Occhiali a tinte tenui, il tocco chic

Tante le proposte nei golosi colori confetto. Bottega Veneta propone una rivisitazione della montatura squadrata, in un pallido giallo, con lenti a contrasto. Vogue Eyewear invece punta sul colore: un rosa sorbetto perfetto sulla montatura a farfalla dai forti richiami Seventies. Tod’s invece gioca sulle trasparenze, ma si distingue per i dettagli in oro. Salvatore Ferragamo infine punta su un unico colore per lenti e montatura: un irresistibile azzurro desaturato, tremendamente chic.

Lo stile della Generazione Z

Sarà per i colori così particolari e le forme di design, che attirano indubbiamente gli sguardi dei passanti, ma tante sono le montature che si rifanno ai gusti della Generazione Z. Un esempio su tutti è quella super cool firmata Guess Originals, che coniuga lenti geometriche dallo stile retrò a una montatura in acetato sottile, in pieno stile Neo Vintage. O ancora gli occhiali da sole di Kyme Eyewear, eccentrici e dal design inconfondibile, molto amati e portati anche dalle celebrity. E per finire le proposte originali di Alain Mikli, i cui modelli, unici nel loro genere, sono stati un vero culto per gli amanti dell’accessorio di design in passato e ancora oggi è un brand molto amato da chi vuole andare sopra le righe.