Oblio oncologico, cos’è? Significato e perché se ne parla

Riconosciuto in molti paesi europei tra cui Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo, il diritto all’oblio oncologico non è ancora normato da una legge in Italia: vediamo cos’è e come aderire alla campagna per chiedere una legge a riguardo.

Oblio oncologico: cos’è

Con questo termine si intende la facoltà, per chi è guarito da un tumore, di non dover dichiarare la malattia quando deve accendere un mutuo in banca, richiedere un prestito o firmare un nuovo contratto di lavoro. Per fare queste attività è infatti attualmente necessario comunicare se si è stati in cura per una neoplasia nello spazio dei contratti dedicato alla propria condizione di salute (anche pregressa): tra le domande a cui rispondere ve ne sono proprio alcune che riguardano l’aver subito una malattia invalidante o importante come il cancro.

Queste informazioni sono spesso determinanti per il buon esito di una domanda di prestito a lunga scadenza, per l’assunzione presso un datore di lavoro o anche per il successo della richiesta di adozione di un figlio. Dietro molti rifiuti apparentemente immotivati, c’è infatti spesso una valutazione negativa sulle condizioni di salute pregresse. Di qui l’importanza di varare una legge sul diritto all’oblio oncologico che consentirebbe, a chi ha superato definitivamente la malattia, di non essere obbligato a fornire questo genere di informazioni.

La raccolta firme

La Fondazione AIOM (Associazione italiana di oncologia medica), l’AIL (Associazione italiana leucemie, linfomi e mielomi), la SIE (Società italiana di ematologia), l’AIEOP (Associazione italiana ematologia oncologia pediatrica) e le associazioni pazienti IncontraDonna, aBRCAdabra e APAIM, si sono mobilitate indicendo una raccolta firme per chiedere al governo l’approvazione di una norma in tal senso.

L’obiettivo è raccoglierne 100 mila e portarle al Presidente del Consiglio affinché l’Italia “segua l’esempio dei Paesi virtuosi europei che negli ultimi due anni si sono preoccupati di garantire agli ex pazienti (quasi un milione, ndr) il diritto a non vivere la malattia come uno stigma sociale“. Tutti potranno contribuire alla campagna sia online, sul sito dirittoallobliotumori.org, che nei reparti di oncologia e nelle piazze.