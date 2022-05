Obi Wan Kenobi, arriva la serie evento di Star Wars

Obi-Wan Kenobi esplora il modo in cui Obi-Wan si è trasformato dall’eroe guerriero dei prequel al Maestro Jedi dall’atteggiamento zen della trilogia originale. In particolare, Ewan McGregor, ritiene che Obi-Wan si trovi in una situazione molto diversa rispetto alla trilogia prequel, sia psicologicamente sia spiritualmente. “Siamo partiti dall’idea che fosse una persona spezzata”, ha affermato McGregor. “Era un uomo distrutto dall’esperienza dell’Ordine 66 e dal fatto di aver perso la fede. Pensavo che sarebbe stato interessante condurlo in un luogo più oscuro e poi, nel corso della serie, vederlo ritrovare la propria fede e tornare ad essere l’Obi-Wan che tutti conoscevamo e amavamo”.

“La Repubblica è caduta per mano dell’Impero e Obi-Wan è costretto a nascondersi. Vader sta dando la caccia a tutti Jedi rimasti perché rappresentano un’opposizione. È un ordine emanato direttamente dall’Imperatore, ma per lui è molto più di questo: è una questione personale. Dentro di sé, Vader lotta costantemente con la sua identità personale. Cerca di sterminare i Jedi per cercare di uccidere quella parte di se stesso”, ha affermato anche Hayden Christensen, che torna a interpretare il ruolo di Darth Vader nella serie.

Gli antagonisti della serie sono gli Inquisitori. Guidati dal Grande inquisitore, gli Inquisitori sono sicari reclutati dall’impero, che seguono gli ordini di Darth Vader e hanno il compito di cacciare e uccidere tutti i Jedi superstiti. Reva, interpretata da Moses Ingram, è la “Terza Sorella” degli Inquisitori e una guerriera eccezionalmente abile. È totalmente determinata a portare a termine l’obiettivo di lunga data dell’Impero: eliminare tutti i Jedi dalla galassia.

Il cast

Oltre al protagonista Ewan McGregor, Hayden Christensen, che aveva interpretato Vader ne La Vendetta dei Sith, torna per la prima volta a interpretare questo ruolo in Obi-Wan Kenobi. Accanto a McGregor e Christensen, il cast comprende Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani. Ma anche Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, che è anche la showrunner e una degli executive producer. Gli executive producer comprendono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Ewan McGregor e Joby Harold.