Come funziona l’obbligo vaccinale nei Paesi europei

A mali estremi, estremi rimedi. Con l’aumento dei contagi e la diffusione della variante Omicron, sono stati diversi i Paesi europei che, negli ultimi tempi, hanno introdotto la vaccinazione obbligatoria. Una strategia che, pur variando di Stato in Stato, punta a un obiettivo comune: provare a mettere un punto alla pandemia che, da due anni, sta tenendo il mondo sotto scacco. Dall’Italia alla Grecia, passando per Austria e Germania, ecco come funziona l’obbligo vaccinale nelle realtà che lo hanno adottato o che pensano di farlo nei prossimi mesi.

Come è regolamentato e come varia l’obbligo vaccinale in Europa

Italia

In Italia, a inizio gennaio 2022 il governo Draghi ha introdotto l’obbligo di vaccino contro il Covid-19 per i soggetti dai 50 anni di età in su, indipendentemente dalla professione svolta. Prima dell’entrata in vigore, infatti, la misura valeva solo per alcune categorie di professionisti, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine, personale scolastico e universitario e lavoratori esterni delle Rsa. Per chi si rifiuterà, è prevista una multa di 100 euro.

TUTTO DRAGHI IN 2 MINUTI Nella 1° conferenza stampa del 2022, il premier #Draghi difende le scelte del #Governo: dalla scuola che va tutelata all'obbligo vaccinale "Prudenza, rispetto delle regole e fiducia: molta fiducia che possiamo uscirne, uniti"👇👇#TuttoDraghiin2minuti pic.twitter.com/CjiFXUL2aN — Class CNBC (@classcnbc) January 10, 2022

Grecia

Tra le ultime aggiunte alla lista c’è la Grecia. Da lunedì 17 gennaio, infatti, anche in territorio ellenico tutti i cittadini over 60 che non si siano vaccinati rischiano di pagare contravvenzioni salate. «Desidero incoraggiare i pochi che ancora non lo hanno fatto. Fatelo», ha sottolineato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis in un appello rivolto alla popolazione. «Non è questione di multe. Ovviamente ci saranno ma quel che conta è proteggere la vostra vita e quella di chi amate. Il vaccino è sicuro». Le ammende da saldare saranno di 50 euro per il mese in corso e aumenteranno a 100 euro a partire da febbraio. Riscosse attraverso l’ufficio imposte, verranno utilizzate per finanziare gli ospedali statali.

Austria

Primo Paese in Europa ad annunciarlo, in Austria l’inizio del 2022 è stato sancito dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti. Dopo la presentazione di una bozza di legge a dicembre, domenica 16 gennaio l’esecutivo guidato dal cancelliere Karl Nehammer ha esposto il piano rivisto e corretto e spiegato nel dettaglio le nuove norme. Che, una volta approvate (il passaggio in Parlamento è atteso per giovedì 19 gennaio), entreranno in vigore a partire da febbraio. Gli elementi fondanti sono rimasti pressoché uguali nella versione definitiva, a cambiare è stata la fascia d’età da cui far partire la somministrazione per i residenti: non più dai 14 anni in su ma dai 18. Saranno esentate, invece, le donne incinta e quanti sono provvisti di una valida ragione medica, incluso chi ha contratto il virus ed è guarito negli ultimi sei mesi.

A vigilare sul rispetto delle regole ci penserà la polizia, attraverso controlli di routine a campione e multe. In primis, verrà istituito un registro dei vaccinati, in base al quale, il primo febbraio, verranno inviati degli avvisi di convocazione a chi non risulta negli elenchi. Un mese dopo, a partire dal 15 marzo, le autorità avvieranno le ispezioni. Chi non fosse ancora in grado di fornire una prova di avvenuta vaccinazione, sarà costretto a saldare una sanzione di 600 euro. Annullabile nel caso in cui l’interessato decidesse di fare il vaccino entro due settimane. Se i responsabili non dovessero considerare soddisfacente l’andamento della campagna, continueranno a inviare avvisi a chi mostra resistenza. E, se quest’insistenza non dovesse sortire alcun effetto, questi ultimi potrebbero ricevere un appuntamento per la somministrazione. In caso di ennesima elusione, verrà loro comminata nuovamente una pena pecuniaria. Le multe previste sono 4 in un anno e possono arrivare fino alla soglia massima dei 3600 euro. Intanto, si valuta un bonus da 500 euro per chi farà il booster e si mantengono il coprifuoco alle 22 per i ristoranti e la mascherina FFP2 sui mezzi e al chiuso.

Germania

In Germania, al momento, gli unici a essere obbligati alla somministrazione del vaccino sono i dipendenti del settore sanitario. Tuttavia, i vertici stanno riflettendo sulla possibilità di un ampliamento. Tra le figure che hanno dichiarato di essere favorevoli all’estensione vi sono il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz e la verde Annalena Baerbock. Meno entusiaste, invece, le reazioni dei liberali. La proposta verrà discussa al Bundestag dal 26 gennaio.

Francia

Come in Germania, anche in Francia l’obbligo vaccinale riguarda, sin da settembre, soltanto gli operatori sanitari. Una prospettiva che, a detta di molti, pare cozzare con le intenzioni del presidente Emmanuel Macron che, in uno dei suoi ultimi interventi, ha reso noto il desiderio di dare fastidio ai No Vax. Tuttavia, domenica 16 gennaio, l’Assemblea nazionale ha istituito ufficialmente il pass vaccinale: presumibilmente valido da giovedì 19, sarà richiesto a tutti gli over 16 per frequentare locali, ristoranti e trasporti pubblici interregionali. Servizi non più accessibili col solo tampone. Ma non è tutto. Il vaccino sarà imposto anche agli atleti che dovranno gareggiare nel Paese. Alla luce della bagarre creata dal caso Djokovic e in vista delle partite del Sei Nazioni di rugby e del Roland Garros, l’accesso agli impianti sarà consentito soltanto agli sportivi vaccinati.

É molto arrabbiato. #Macron dichiara guerra ai no vax… dal 15 gennaio, quando entrerà in vigore il pass vaccinale, romperà le scatole ancora di più #Francia pic.twitter.com/bGOWk0LcnM — Iman Sabbah (@isabbah) January 4, 2022

Repubblica Ceca

L’esecutivo di Andrej Babiš, a dicembre, ha dato il placet alla vaccinazione obbligatoria per over 60, personale medico, polizia e vigili del fuoco. Tuttavia, con la caduta del governo e l’insediamento del nuovo, l’introduzione prevista per marzo non andrà in porto e la compagine guidata da Petr Fiala potrebbe addirittura pensare all’abrogazione della norma. Il verdetto definitivo dovrebbe essere reso noto entro metà febbraio.

Polonia

In Polonia, l’obbligatorietà coinvolgerà solo insegnanti, militari, polizia, vigili del fuoco e professionisti dell’ambito sanitario. Dal primo marzo, chi violerà la legge, non lavorerà.

Belgio

In Belgio, al contrario, il primo ministro Alexander De Croo, nonostante l’opposizione iniziale, sta vagliando l’ipotesi di ricorrere allo strumento dell’obbligo nella sua versione più estrema (estendendolo a tutti) vista la situazione tragica in cui versano le terapie intensive.

Regno Unito

Dal primo aprile, il Regno Unito renderà inderogabile la vaccinazione per il personale sanitario. Per il resto dei residenti, invece, il ministro della Salute Sajid Javid ha spiegato che, per ora, non ci saranno somministrazioni obbligatorie. Esclusa anche l’ipotesi di lockdown parziale e la quarantena ai vaccinati entrati in contatto con un positivo.

Spagna e Portogallo

Al momento, dati i risultati delle somministrazioni, la Spagna non contempla alcun obbligo. Le uniche restrizioni da rispettare richiedono ai cittadini di indossare mascherine all’aperto e, solo in alcune regioni, essere provvisti di un equivalente del nostro Green Pass per entrare in caffè e ristoranti. Stessa situazione anche in Portogallo, dove è stato ripristinato lo smart working e imposto il certificato verde (anche con tampone) per accedere a luoghi chiusi, manifestazioni sportive e party.

Finlandia e Danimarca

Nessun vaccino obbligatorio all’orizzonte neppure per Finlandia e Danimarca. La prima ha reintrodotto il controllo delle frontiere dal 28 dicembre. La seconda, invece, sebbene ‘vanti’ il tasso d’infezioni più alto al mondo, si limita a chiedere un tampone negativo per gli stranieri che entrano nel Paese. Oltre che mascherine e green pass.