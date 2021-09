Green Pass a scuola: il Tar conferma l’obbligo per il personale scolastico

Il Tar del Lazio ha respinto le istanze di sospensione di tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione in materia di possesso di certificazione anti-Covid del personale scolastico. Secondo i giudici “al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile”.

Una sentenza che farà giurisprudenza

La sentenza è relativa ai decreti monocratici nn. 4531/2021 e 4532/2021 e crea per la prima volta un precedente in termini di giurisprudenza relativa alla liceità dei controlli sul certificato Covid all’interno della scuola.

Per il personale scolastico non in possesso del Green pass – ha ribadito il Tar confermando la disciplina ministeriale – “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni, specie di quello docente”.