Stati Uniti, Barack Obama positivo al Covid

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter specificando di stare bene. «Ho avuto mal di gola per alcuni giorni, ma per il resto mi sento bene», ha twittato, aggiungendo che sua moglie Michelle è invece risultata negativa al test. La coppia è vaccinata con tre dosi.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022