Obama ha vinto un Emmy Award nella categoria dei narratori

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha vinto un Emmy per la narrazione della sua serie di documentari prodotti da Netflix I nostri grandi parchi nazionali. Lo ha annunciato la Television Academy americana. La cerimonia di consegna del premio avrà luogo il 13 settembre.

Emmy, il precedente di Eisenhower

Ora per diventare EGOT (acronimo con cui si indicano i vincitori dei quattro principali riconoscimenti Usa per l’intrattenimento (Emmy, Grammy, Oscar e Tony) come solo altre 17 persone al mondo – tra cui Whoopie Goldberg, Andrew Lloyd Webber e Audrey Hepburn – a Obama mancano un Oscar e un Tony Award. Solo un altro presidente Usa in passato ha vinto un Emmy: si tratta di Dwight D. Eisenhower che nel 1956 ricevette un premio onorario. Obama aveva già vinto due Grammy per le versioni audio dei suoi libri: A promised Land (Una Terra Promessa) e Dreams from my Father (I sogni di mio padre). L’ex Potus ha avuto la meglio sugli altri candidati all’Emmy award nella categoria dei narratori: l’ex star dell’Nba, Kareem Abdul-Jabbar (per Black patriots: heroes of the Civil war), l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o (Serengeti II) e il naturalista David Attenborough (per The mating game).

Obama e il Nobel per la pace

Dopo i due mandati alla Casa Bianca terminati nel 2017, Barack Obama e la moglie Michelle hanno pubblicato libri di successo e con la loro fondazione hanno creato una società di produzione che ha firmato un importante accordo con Netflix, stimato in decine di milioni di dollari dollari. Per non farsi mancare nulla, Obama ha anche ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2009 «per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli» e il settimanale statunitense TIME lo ha designato «persona dell’anno» nel 2008 e nel 2012.