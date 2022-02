O forse sei tu: testo e significato della canzone di Elisa a Sanremo 2022

“O forse sei tu” è il brano che Elisa porta in gara al Festival di Sanremo 2022. La musica è stata creata proprio dalla cantautrice, mentre il testo lo ha scritto insieme a Davide Petrella. La produzione è invece di Andrea Rigonat. In più, la canzone è arricchita da una partitura d’archi orchestrati dalla stessa Elisa insieme a Will Medini, arrangiatore e musicista che è il suo Direttore d’Orchestra durante le serate a Sanremo. Ecco il testo e il significato di “O forse sei tu”.

Il testo di “O forse sei tu”

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

Il significato del testo “O forse sei tu”

Qual è il significato del testo “O forse sei tu” di Elisa in gara al Festival di Sanremo? Il brano che Elisa porta sul palco dell’Ariston racconta l’amore che si prova per la persona che si ha accanto, con annessa la paura di essere abbandonati. Il compagno è in grado quasi di generare miracoli e cambiamenti, e se dovesse andarsene Elisa chiede di non essere lasciata sola. Perché sono l’amore e la vicinanza a provocare cambiamenti positivi e sicurezze che prima si pensava di non possedere.