NYT, le intercettazioni dei soldati russi: «Putin un idiota, cadaveri ovunque»

Difficoltà e disperazione. Questi i sentimenti che emergono da una serie di intercettazioni telefoniche dei soldati russi inviati a combattere al fronte in Ucraina. Le loro parole, riportate dal New York Times che le ha estrapolate da migliaia di chiamate effettuate durante i mesi del conflitto, confermano gli orrori di Bucha, le perdite dell’esercito moscovita e la distanza tra ciò che viene raccontato in patria e ciò che si trovano a vivere. Registrazioni la cui autenticità è stata verificata dai cronisti incrociando i numeri di telefono russi con le app di messaggistica e i profili dei social media per identificare i soldati e i membri delle loro famiglie.

Le intercettazioni dei soldati russi

«Siamo a Bucha. La nostra difesa si è arenata, stiamo perdendo questa guerra. Ci è stato dato l’ordine di uccidere tutti quelli che vediamo… Putin è un idiota. Vuole prendere Kiev, ma non c’è modo di farlo», si sente in uno dei frammenti intercettati a cui segue la constatazione che la guerra sia la scelta peggiore fatta dal governo putiniano. Parole che confermano le devastazioni consumatesi a Bucha che il leader russo aveva smentito: «Dannazione. Ci sono cadaveri che giacciono lungo la strada. Ci sono solo civili per terra intorno. È un disastro. I corpi sono stati abbandonati sulla strada e nessuno li ha raccolti».

Poi la conferma delle violenze commesse su cittadini ucraini, con un soldato che confessa alla fidanzata che il suo capitano ha ordinato l’esecuzione di tre uomini che stavano passando davanti al loro magazzino: «Li abbiamo trattenuti, li abbiamo spogliati e abbiamo controllato tutti i loro vestiti. Poi abbiamo dovuto decidere se farli andare via. Se li avessimo fatti andare via, avrebbero potuto rivelare la nostra posizione…. Così abbiamo deciso di sparare loro nella foresta».

Le perdite dell’esercito di Mosca

Oltre a fornire uno spaccato delle crudeltà commesse dai russi, le registrazioni forniscono anche una misura delle perdite che le forze armate moscovite stavano registrando all’inizio della guerra. Un militare riferisce infatti che un intero battaglione di 600 soldati era stato annientato mentre un altro membro delle forze armate, interrogato da un parente sul bilancio delle vittime, risponde che un terzo dei soldati del suo reggimento ha perso la vita.

Quindi lo sconforto di fronte ad una situazione più grande di sé di cui nemmeno i soldati riescono a capire il senso: «Francamente nessuno capisce perché dobbiamo combattere questa guerra. Tutti pensiamo una cosa: che non era necessaria”.». Frustrato dalla situazione e con la paura di morire, qualcuno vorrebbe anche lasciare l’esercito ma temono le conseguenze: «Finché si combatte, non mi lasceranno mai andare. Non lasciano che la gente si dimetta. Dicono che se lo fai, finisci in prigione per cinque anni».

Dalle chiamate a casa, i militari comprendono infine come la Russia stia dando un‘immagine distorta di ciò che sta accadendo e non credono nemmeno più al senso dell’operazione speciale decantata da Putin: «Questa guerra è basata su un falso pretesto. Siamo arrivati qui e la gente vive normalmente. Molto bene, come in Russia. E ora devono vivere nei sotterranei».