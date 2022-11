Nutriscore, l’Italia si schiera contro: «Strumento fuorviante»

Sono 23 gli eurodeputati, tra cui 9 italiani, ad aver firmato la lettera indirizzata a Frans Timmermans e Stella Kyriakides, vertici della Commissione europea, contro Nutriscore. Si tratta dell’ormai celebre etichettatura nutrizionale, che da anni viene discussa in ambito europeo e che l’Ue punta a inserire sugli alimenti. Con un sistema semaforico a cinque gradazioni, dal verde al rosso, passando per il giallo e per il verde chiaro e l’arancione, si andrebbe a stabilire quali sono gli alimenti da evitare e quali quelli da consumare. Ma per i 23 eurodeputati, di diversi gruppi politici, rischia di essere «priva di giudizi di valore» e non può non contenere «informazioni su calorie e nutrienti per porzione».

L’Italia contro Nutriscore

La proposta risale al 2020 e proviene dalla Francia, che l’ha già adottata. Originariamente l’Ue prevedeva l’ingresso a pieno regime dell’etichetta Nutriscore entro la fine del 2022, ma nei mesi scorsi è slittata alla primavera del 2023 proprio in virtù degli scontri all’interno della Commissione europea. Tra le nazioni capofila contro questo tipo di classificazione c’è l’Italia. Senza specificare singole porzioni o valori nutrizionali, infatti, sarebbe penalizzata la Dieta mediterranea, secondo quanto più volte denunciato dagli eurodeputati. E sarebbe uno smacco, a pochi giorni dal trionfo italiano nella classifica dei riconoscimenti dell’Unesco, con 5 premi su 68 conquistati dal Bel Paese.

Lollobrigida: «Nutriscore strumento fuorviante»

Intanto oggi il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha incontrato il commissario europeo Janusz Wojciechowski, che si occupa dello stesso ambito. Il ministro italiano scrive che è stata «ribadita nostra posizione su Nutriscore, strumento fuorviante rispetto agli obiettivi che si pone. Per la nostra Nazione è importante preservare un modello agricolo che si è consolidato nel tempo». E a margine del Consiglio Ue ha aggiunto che «la nostra sensazione è che tutti abbiano la consapevolezza che non possa essere uno strumento che garantisce appieno il consumatore finale e sia utile all’economia di questa nostra Europa».