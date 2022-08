Cosa è Nutri-score e perché viene attaccato da Giorgia Meloni

«Noi siamo la prima agricoltura green d’Europa e la sesta del mondo. Possediamo un patrimonio di tipicità, qualità, sicurezza alimentare, cura del territorio che deve assolutamente essere tutelato e valorizzato», ha dichiarato Giorgia Meloni. «Fratelli d’Italia vuole tutelare i nostri prodotti del Made in Italy, impedendo che vengano introdotti sistemi di classificazione come il Nutri-score, discriminatori e penalizzanti del nostro agroalimentare». Cosa è Nutri-score e perché Meloni, candidata premier in pectore del centrodestra, è tornata ad attaccarlo? Facciamo chiarezza.

Nutri-Score, sviluppato in Francia

Nutri-Score è un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia, pensato per semplificare l’identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare attraverso l’utilizzo di due scale correlate: una cromatica divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso, più una alfabetica comprendente lettere dalla A alla E. Il sistema, sviluppato da un gruppo di ricercatori universitari francesi denominato EREN guidato dal nutrizionista Serge Hercberg, è appunto in uso in Francia ed è al vaglio della Commissione Europea.

Nutri-Score, le problematiche

Il sistema Nutri-score, studiato come strumento per combattere l’obesità e le malattie cardiovascolari, non piace all’Italia perché presenta alcune problematiche. Non considera ad esempio come nocivi i dolcificanti artificiali, per cui nella “scala della salute” le bibite light sono più in alto dell’olio extravergine di oliva. Colpa dei grassi, messi al bando senza distinzione insieme agli zuccheri. Inoltre, Nutri-score dà informazioni su 100 grammi di prodotto, indifferentemente dalla dose consigliata per una dieta da considerare sana.

Nutri-score, l’alternativa italiana è NutrInform Battery

Invece di Nutri-score, che con i suoi criteri danneggia molti prodotti italiani, il nostro Paese ha adottato lo schema denominato NutrInform Battery, proponendolo anche a livello europeo in alternativa al sistema ideato in Francia. A differenza dell’etichetta a semaforo assunta ormai come modello di riferimento da diversi Paesi europei, NutrInform Battery indica la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione, rispetto alla quantità giornaliere di assunzione per un adulto medio.