Nuovo record per All I Want for Christmas is You: al primo posto in tre decenni diversi

Ancora una volta, Mariah Carey si conferma la regina del Natale. Stavolta, però, lo fa con un nuovo record raggiunto con la sua All I Want for Christmas is You, la hit natalizia per eccellenza. La cantante, attrice e produttrice discografica statunitense ha festeggiato un nuovo primo posto: la sua canzone è in vetta alla classifica dei singoli più ascoltati del momento. Non è la prima volta che Mariah Carey balza sul primo gradino del podio e il record, infatti, è proprio questo. Si tratta della terza volta in tre decenni differenti.

Mariah Carey: All I Want for Christmas is You da record

Mariah Carey ha pubblicato la sua All I Want for Christmas is You l’1 novembre 1994, ma la bellezza della sua canzone non passa di moda a quasi trent’anni di distanza. Tanto da conquistare un nuovo record: anche nel 2021 ha toccato il primo posto in classifica tra i singoli più ascoltati del momento, per il terzo decennio consecutivo. L’artista 52enne ha estratto il singolo dall’album Merry Christmas e da allora il mondo non fa altro che cantarla e ascoltarla, Natale dopo Natale. Si tratta della prima canzone nella storia della musica a raggiungere la prima posizione in tre annate diverse.

All I Want for Christmas is You: 16 milioni e mezzo di copie vendute dal 2013

La canzone All I Want for Christmas is You è una delle più ascoltate di sempre tra le canzoni prettamente natalizie, oltre ad essere il successo maggiore di Mariah Carey. Soltanto dal 2013 a oggi il singolo ha venduto 16,5 milioni di copie in tutto il mondo: è uno dei più acquistati di sempre nella storia della musica. Nel testo la cantante esprime ciò che Natale significa per lei. Non luci, regali o cose materiali, ma il tempo da trascorrere con la persona che ama. Un successo senza tempo, tanto da conquistare il nuovo record e da sorprendere la stessa Maria Carey, che ha voluto ringraziare i suoi fan su Instagram: «I ragazzi mi hanno svegliato con la bellissima notizia. Sono davvero grata ad ognuno di voi. Vi amo tantissimo». Ha poi replicato anche su Twitter, dove ha aggiunto di essere «davvero piena di gratitudine. Sono davvero grata, specialmente alla Lambily (il nome dato ai suoi fan, ndr) perché voi ragazzi non vi siete mai arresi con me, specialmente con questa canzone. Penso che la gente l’abbia supportata nei momenti buoni e in quelli brutti. Vi amo. Buon Natale. Ciao ragazzi. Non vi ringrazierò mai abbastanza».