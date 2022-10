«Nuovo» gruppo sanguigno Er: cos’è e cosa sappiamo

Uno studio del National Health Service Blood and Transplant (Nhsbt) inglese ha annunciato la scoperta di un nuovo gruppo sanguigno chiamato Er e, in particolare, la tipizzazione di alcuni antigeni mutati che possono causare gravi disfunzioni se non individuati in tempo.

Il «nuovo» gruppo sanguigno Er

Il gruppo Er era in realtà stato individuato nel 1982, ma il retroterra molecolare non è ancora del tutto scandagliato a causa della sua rarità. In una ricerca pubblicata sulla rivista «Blood» a settembre, gli scienziati hanno fatto un passo avanti scoprendo che gli anticorpi diretti contro due nuovi antigeni del gruppo sono associati ad una grave malattia emolitica del feto e del neonato.

L’analisi è stata condotta prendendo in considerazione il sangue di 13 pazienti con gli antigeni sospetti. Gli esperti hanno quindi identificato cinque variazioni negli antigeni Er: le varianti conosciute Er a, Er b ed Er3 e le due nuove Er4 ed Er5. Sequenziando i codici genetici dei pazienti, sono stati in grado di individuare il gene che codifica per le proteine della superficie cellulare, vale a dire il PIEZO1 (già noto alla scienza e associato a diverse malattie conosciute).

Le conseguenze dello studio

Si tratta di un risultato importante per alcuni casi rari in medicina trasfusionale. Quando un globulo si presenta con un antigene che il nostro corpo non ha classificato come nostro, il sistema immunitario si attiva inviando anticorpi per segnalare la distruzione delle cellule portatrici di antigene sospetto. In alcuni casi, una discrepanza tra un bambino non ancora nato e il gruppo sanguigno della madre può causare problemi se il sistema immunitario della madre diventa sensibile agli antigeni estranei. Gli anticorpi generati in risposta possono quindi passare attraverso la placenta, portando alla malattia emolitica nel nascituro (così erano morti due neonati, cosa che ha dato il via allo studio).