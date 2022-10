Il diario della destra al governo

Ho scritto un diario. Caro diario. Son giunti i moretti. Elezione Presidente del Senato. In Stato di grazia, anagramma: “Ignazio La Russa = In grazia su Salò”. Elezione Presidente della Camera. Fontana? Diamoci un taglio. E poi arriva Silvio. Audio killed the video staaar. Reperita listeria in una confezione di würstel. Reperita l’isteria in una confezione di destra. Imperdibile la rassegna di vaudeville in scena al teatro nazionale la scorsa settimana. Ma davvero c’era tutto Feydeau: la letterina dolcissima e il maggiordomo che mente per parare il deretano al padrone. La vodkazione del nuovo governo. Vodka & lambrusco, ecco l’anagramma: “la lista dei ministri = rinsaldati etilismi”. «Sii contenta, bellina, ché hai il primo primo ministro donna». «Io sono in lutto, io ancora non posso credere d’esser governata dai fascisti, non posso». La volontà popolare. Vox populi. Parlare con una sola Vox. M’arrabattavo cercando una risposta, ma era tutto così semplice, e la sinossi l’ho trovata scrivendo questo palindromo: “E v’è Benito, voti ne beve”.