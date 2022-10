Nuovo golpe in Burkina Faso, destituito Paul Henri Damiba

Nuovo colpo di stato nel Burkina Faso, che ha chiuso i proprio confini a tempo indefinito. Sospese nel Paese dell’Africa Occidentale tutte le attività politiche: il capitano Ibrahim Traore ha annunciato, in un discorso alla televisione nazionale, di aver preso il potere dopo aver destituito, insieme a un gruppo di altri ufficiali, il presidente Paul Henri Damiba.

Tra il 23 e i 24 gennaio il golpe che aveva deposto Kaboré

Sciolto il governo, sospesa la Costituzione e la Carta transitoria, Traore ha denunciato l’incapacità di Damiba di combattere gli islamisti, la cui offensiva ha provocato negli ultimi anni la morte di migliaia di persone e almeno due milioni di profughi in Burkina Faso. Si tratta del secondo golpe del 2022: a gennaio proprio Damiba aveva deposto il presidente eletto Roch Kaboré, citando la stessa motivazione. Diversi gruppi armati, alcuni dei quali appartenenti all’Isis o alla rete terroristica di Al-Qaeda, sono attivi in Burkina Faso, così come nei vicini Mali e Niger. A settembre si sono verificati due gravi attacchi ai convogli di rifornimenti nel nord del Paese, che hanno provocato la morte di decine di soldati e civili. «Di fronte alla situazione peggiorata, abbiamo cercato diverse volte di chiedere a Damiba di ridefinire la transizione sulla questione della sicurezza. Ma le sue azioni ci hanno gradualmente convinti che le sue ambizioni ci portavano lontani da quello che dovevamo fare. Oggi abbiamo deciso di deporlo», ha dichiarato Traore. Imposto il coprifuoco dalle nove di sera alle cinque del mattino in tutto il Paese.

Burkina Faso: tanta povertà, frequenti colpi di Stato

Denimba aveva dichiarato che l’avvio di trattative con i suoi «fratelli» delle forze armate, invitando la popolazione a mantenere la calma. Poi l’escalation nella capitale Ouagadougou, con i militari che hanno bloccato l’accesso al Palazzo Presidenziale, mentre in serata si sono sentiti spari in città. Chiamato fino al 1984 Alto Volta ed ex colonia francese, il Burkina Faso è un Paese molto povero (nonostante i ricchi giacimenti d’oro), caratterizzato da sempre da grande instabilità politica e teatro di frequenti colpi di Stato.