In arrivo il nuovo Codice della strada: stretta sui monopattini e norme più severe

A breve verrà approvato il nuovo Codice della strada, come aveva annunciato poco tempo fa il ministro Matteo Salvini. La prossima settimana il disegno di legge, le novità comprendono norme più stringenti sui monopattini e provvedimenti per fermare le morti sulle strade.

La stretta sui monopattini elettrici

Per quanto riguarda i monopattini elettrici arriveranno sanzioni più pesanti per regolamentare questi veicoli che hanno provocato alcuni problemi stradali e per i possessori che lasciano i loro mezzi in sosta in zone non consentite. Inoltre ci saranno multe salate anche per chi viaggia contromano. Sarà previsto un contrassegno identificativo, oltre all’assicurazione, e i guidatori avranno l’obbligo del casco. Fra le misure decise ci sarà anche un apposito dispositivo di bloccaggio per i monopattini in sharing nelle aree extra-urbane.

Le altre norme all’interno del Codice della strada

Le novità sul Codice della strada comprenderanno un contesto ampissimo. Fra le proposte c’è anche quella di utilizzare delle safety car destinate alla polizia locale per fare controlli sui veicoli in strada, analizzando la velocità di questi ultimi. Inoltre, si parla di modifiche anche sui punti per la patente e multe più consistenti per coloro che guidano in stato di alterazione dovuto ad alcol o droghe. Novità anche per gli agenti di polizia che saranno muniti di uno specifico kit di rilevamento di droghe e alcol. È stato proposto anche l’utilizzo dell’alcolock, uno strumento che blocca l’avvio dell’auto se il tasso alcolemico di chi guida è superiore a zero. Tutte queste norme sono state proposte per cercare di fermare il tragico fenomeno delle morti su strada. Un’altra novità importante e che in caso di gravi violazioni, potrà scattare il ritiro della patente a vita. Oltre a queste importanti novità, si interverrà sugli autovelox, che dovranno essere uniformati a livello nazionale su tutte le strade. Gli autovelox saranno segnalati al guidatore con una nuova segnaletica che indicherà la presenza del dispositivo, oltre al limite di velocità consentito.