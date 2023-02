Il nuovo capo di Al-Qaida è Saif Al-Adel: chi è l’uomo che succede ad Al-Zawahiri

Il Dipartimento di Stato americano ha reso noto che Al-Qaida, il movimento paramilitare terroristico internazionale a ideologia islamista, ha un nuovo capo. Si tratta di Saif Al-Adel, un egiziano di 62 anni con base in Iran che avrebbe anche addestrato alcuni dirottatori dell’11 settembre.

Il nuovo capo di Al-Qaida

«La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite. Il nuovo leader de facto di Al-Qaida, Saif al-Adel, ha sede in Iran», ha dichiarato un portavoce del Dipartimento. Il riferimento è al rapporto delle Nazioni Unite pubblicato martedì secondo cui che l’opinione prevalente degli Stati membri è che Adel sia ora il leader del gruppo. Ex tenente colonnello delle forze speciali egiziane appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico, l’uomo avrebbe quindi preso il posto che fino all’estate scorsa era di Ayman al Zawahiri, diventato capo dell’organizzazione dopo dopo l’uccisione di Osama bin Laden nel 2011. Zawahiri era stato ucciso il 31 luglio in un attacco compiuto dagli Stati Uniti con un drone mentre si trovava a Kabul, in Afghanistan.

Chi è Saif Al-Ade

Secondo l’FBI, Saif al-Adel sarebbe nato l’11 aprile del 1960 in Egitto con il nome di Mohammed Salah al Din Zaidan. Avrebbe fatto una lunga carriera nell’esercito egiziano specializzandosi nell’uso di esplosivi e nel 1988 avrebbe lasciato il suo paese per andare a combattere in Afghanistan contro l’invasione sovietica, dove conobbe quelli che sarebbero poi diventati i membri principali della futura Al-Qaida. Rimasto nel paese anche dopo la fine della guerra civile e la presa del potere dei talebani, avrebbe contribuito ad organizzare gli attentati alle ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania del 7 agosto 1998 in cui furono uccise più di 200 persone. In seguito si sarebbe spostato tra Iran, Pakistan e Afghanistan.

Secondo il rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la sua nomina a successore di Zawahiri sarebbe da considerarsi come un dato di fatto anche se non è stata ufficializzata da Al-Qaida. Il motivo, secondo il rapporto, è legato alla complicata situazione politica in Afghanistan e alla necessità dei talebani che governano il paese di mantenere buoni rapporti diplomatici con i paesi occidentali.