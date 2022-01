Nuove serie Rai del 2022, i palinsesti della prima serata

Il 2022 è iniziato e la Rai prevede di trasmettere in onda fiction inedite e nuove stagioni delle più amate serie televisive. Il palinsesto, infatti, è ricchisso di offerte interessanti per i telespettatori: eccolo nel dettaglio.

Nuove serie Rai 2022: ecco quali sono

Il 2022 si prospetta un anno ricco di novità per gli appassionati di fiction televisive. La Rai ha infatti previsto un interessante palinsesto che terrà incollati allo schermo milioni di spettatori. Dal 13 gennaio torna “Doc – Nelle tue mani”, serie giunta alla seconda stagione. Nello stesso mese va in onda, sempre sul primo canale, “La sposa”. Sempre a gennaio, ma stavolta su Rai 2, viene trasmessa The Good doctor.

A febbraio, invece, è la volta di “Nero a metà 3”, “Lei e i bambini degli altri”, in onda dal 6 al 27, in contemporanea di Makari 2, sempre sul primo canale. Dal 3 all’8 febbraio approda in tv anche “L’amica geniale 3”. A marzo invece arrivano “Don Matteo 13” e, probabilmente “La Porta Rossa” su Rai 2. Non si conosce ancora la data di uscita, invece, di “Sopravvissuti”, “Mina Settembre 2” e “Esterno, notte”.

Doc – nelle tue mani (Rai 1)

Dal 13 gennaio torna la fiction Doc – nelle tue mani con Luca Argentero. Nel nuovo capitolo del medical drama “Doc” dovrà cerare di recuperare in suo posto da primario e, al tempo stesso, cercherà di riconquistare la moglie.

La sposa (Rai 1)

Da gennaio 2022 andrà in onda anche “La sposa” che ha come protagonista l’attrice Serena Rossi. La nuova serie tv narra la storia di una donna calabrese (Maria) che accetta il “matrimonio per procura” solo per salvare la propria famiglia.

The good Doctor (Rai 2)

Continuano a deliziare i telespettatori le vicende di Shaun Murphy, in onda in prima serata su Rai 2 da gennaio 2022, sembre coinvolto in travagliate storie d’amore.

Nero a metà – terza stagione (Rai 1)

La terza stagione della fiction Nero a metà andrà in onda a febbraio 2022 su Rai 1. La vita sentimentale di Carlo, in questa nuova edizione, sarà sconvolta dall’arrivo della nuova collega, Giulia Trevi.

L’amica geniale 3 (Rai 1)

Elena e Lila sono ormai donne. Lila si è sposata e ha già un figlio piccolo. Lavora come operaia dopo aver lasciato il marito. Elena, invece, abbandonato il Rione, ha studiato e pubblicato un romanzo di successo.