Nuove regole per il riscaldamento: dove non si applicano

Firmato il decreto con le nuove regole per il riscaldamento e le relative esenzioni. Infatti, non tutti gli edifici dovranno rispondere alle novità, come indica il decreto stesso e come ha spiegato anche il ministro Cingolani in conferenza stampa. Infatti, alcune strutture pubbliche non si dovranno preoccupare della cinghia più stretta per quanto riguarda il riscaldamento per il prossimo inverno. La normativa nasce dall’esigenza di rispondere alla crisi del gas.

Regole riscaldamento, le esenzioni per decreto

Diversi luoghi pubblici potranno non tener conto delle regole per il riscaldamento. Si tratta di scuole materne, asili nido, ospedali, case di cura, piscine, saune e strutture assimilabili. Queste potranno continuare a usare il riscaldamento come facevano prima e sono considerate esenti per normativa. Infatti, il decreto le indica chiaramente. Possono fare a meno delle nuove regole anche i cittadini che hanno installato un impianto di riscaldamento a basso impatto energetico, utilizzando le fonti rinnovabili. Le aziende che hanno avuto già deroghe da parte degli enti locali non devono pensare alla novità del decreto.

se il clima è particolarmente rigido, allora gli enti locali possono disporre delle deroghe, ma solo con una durata stabilita al giorno. Infatti, l’Italia è stata divisa in zone, dalla A alla F. Il riscaldamento potrà essere utilizzato per 5 ore nella fascia A fino al 7 marzo, per 7 ore nella fascia B fino al 23 marzo, per 9 ore nella fascia C fino al 23 marzo, per 11 ore fino al 7 aprile per la fascia D, per 13 ore fino al 7 aprile per la fascia E e con nessuna limitazione nella fascia F.

Cosa ha detto il ministro Cingolani

Cingolani ha spiegato che in «situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di un grado centigrado».

Le nuove regole per il riscaldamento impongono un’ora in meno di riscaldamento per gli edifici che lo hanno in comune. In più, si invitano le famiglie a fare attenzione con la temperatura del riscaldamento, magari inserendolo a un grado in meno rispetto all’anno precedente.