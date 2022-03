Nuove regole Covid, cosa cambia dall’1 aprile

Dopo oltre due anni, il 31 marzo 2022 termina lo stato d’emergenza decretato dal governo per fronteggiare la pandemia di Covid-19. Via via diminuiranno sempre di più le restrizioni. Dal Green Pass alle mascherine fino alla scuola, ecco cosa cambia dall’1 aprile.

Nuove regole Covid: lavoratori over 50

Dall’1 aprile anche gli over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass base, che si ottiene dopo vaccinazione, guarigione o test Covid negativo. Questo obbligo durerà ancora un mese. Da aprile, però, sul posto di lavoro è sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Questi vale anche per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. In generale resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Nuove regole Covid: bar e ristoranti

Dall’1 aprile non occorre più mostrare il Green Pass per consumare all’aperto al bar e al ristorante. Per stare seduti all’interno dei locali, invece, basterà il certificato verde base. Da domani non serve più il Green Pass nemmeno per accedere a uffici pubblici, banche, poste, negozi, tabaccherie.

Nuove regole Covid: mezzi di trasporto

Dal primo giorno di aprile cade l’obbligo di Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico locale (come la metropolitana) o regionale. Ancora per un mese sarà invece richiesto quello base per treni, di autobus, navi e traghetti che si spostano da una regione all’altra.

Nuove regole Covid: mascherina

Nuove regole Covid: le capienze

Dal primo aprile decade il limite alle capienze negli stadi, negli impianti sportivi e nelle altre strutture al chiuso (come le discoteche), dove sarà possibile occupare il 100 per cento dei posti disponibili. Per entrare negli stadi servirà ancora il Green Pass base.

Nuove regole Covid: strutture alberghiere

Per alloggiare nelle strutture alberghiere, dagli hotel ai b&b, non servirà né essere vaccinati, né aver ricevuto l’esito negativo di un test Covid.

Nuove regole: funzioni religiose

Si avvicina la terza Pasqua ai tempi del Covid. Dall’1 aprile cessa l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale durante la messa all’interno dei luoghi di culto, ma sarà sempre necessario indossare la mascherina: basterà quella chirurgica.

Nuove regole Covid: quarantena e isolamento

Dall’1 aprile dovrà rispettare l’isolamento solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo, infatti, dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza: mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto e test alla prima comparsa dei sintomi.

Nuove regole Covid: scuola

Fino a quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza. Docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni devono utilizzare le mascherine Ffp22 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico fai da te (in quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione).

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.