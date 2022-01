Ad Auckland, in Nuova Zelanda, un uomo di nome Zane Wedding ha vissuto per tre giorni con uno scarafaggio nell’orecchio. Credeva si trattasse di semplice acqua. Lo stesso ha pensato il primo medico, che durante la visita non si è accorto di nulla. Solo dopo tre giorni di dolore e perdita dell’udito, l’uomo ha deciso di andare da un’altro specialista, scoprendo la reale origine del problema.

I primi sintomi sono giunti dopo una nuotata in piscina

Come riporta il New Zealand Herald, Wedding aveva nuotato in una piscina locale venerdì scorso e, tornato a casa, si era appisolato sul divano. Improvvisamente, intorno alla mezzanotte, si era svegliato con un orecchio tappato, credendo si trattasse di acqua. Quando però ha sentito del movimento pur rimanendo immobile, ha deciso di contattare un medico. Curiosamente, il dottore non ha ravvisato lo scarafaggio e ha prescritto a Wedding una cura con antibiotici, chiedendogli anche di usare un asciugacapelli per risolvere il problema.

Went to the Dr on Saturday with a blocked ear. The Dr said he couldn't see anything and it would go away by itself. Went for a second opinion today, and had a cockroach 🪳 removed from my ear. 3 days with a roach in my ear 🤮Perhaps avoid The Doctors Onehunga. pic.twitter.com/nOVL3qEIq7 — Zane Wedding (@tweetswillsaveu) January 10, 2022

«Giunta la domenica, sentivo qualcosa che si muoveva pur rimanendo fermo», ha detto Wedding al New Zealand Herald . «Sono rimasto sordo in quell’orecchio per tutti e tre i giorni, quindi ho deciso di andare in una clinica specialistica». Qui, la dottoressa che ha eseguito la visita ha fatto l’incredibile scoperta. «All’inizio non volevo crederci, pur avendo letto che potesse accadere», ha dichiarato la donna. «È la prima volta che mi capita qualcosa del genere». L’operazione si è risolta in pochi secondi e lo scarafaggio, ormai morto, è stato estratto con un dispositivo di aspirazione. «In pratica, l’ho cotto con il phon», ha scherzato Wedding. L’uomo, di origine Maori, spera di essere di ispirazione per la sua gente, restia nel frequentare medici e ospedali.

Non solo scarafaggio, ci sono stati casi anche con zecche e ragni

L’episodio della Nuova Zelanda, per quanto bizzarro, non rappresenta tuttavia un unicum nel panorama medico mondiale. Nel 2018, una 29enne della Florida ha “ospitato” uno scarafaggio nel suo orecchio per 9 giorni prima di liberarsene. In India, nel febbraio 2018, una donna si è ritrovata con un piccolo ragno che dormiva placidamente nel suo orecchio. «Ero terrorizzata perché potevo sentire il suo movimento», aveva detto la donna al Daily Mail. «Il dolore acuto mi ha soffocato». Per fortuna, dopo una visita in ospedale la situazione si è risolta nel migliore dei modi sia per la paziente che per l’aracnide, che è uscito dalla sua tana di fortuna ed è tornato in natura.

WATCH: Tiny spider crawls out of woman’s ear in India https://t.co/8HqtbYSE2k pic.twitter.com/dHvvitpFhR — Inquirer (@inquirerdotnet) June 14, 2017

Non era andata meglio nel 2011 a un veterinario irlandese di 41 anni, che si era recato dal dottore lamentando un fastidioso prurito a un orecchio. Dopo aver tentato di alleviare il dolore per settimane con i cotton fioc, l’uomo, che cura i cavalli nel suo paese, ha deciso di sottoporsi a una visita medica. Lì ha scoperto di ospitare sul suo timpano una zecca di 3-4 millimetri, estratta poi da un medico specialista. «Si tratta di un fatto piuttosto insolito», aveva detto l’uomo ai media locali. «Per fortuna comunque non ci sono danni permanenti».