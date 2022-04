Rugby: offese e body shaming, il report choc delle giocatrici neozelandesi

Favoritismo, body shaming, commenti offensivi e violenza psicologica. Queste sono solo alcune delle accuse contenute nel report compilato sulle testimonianze delle vecchie e nuove giocatrici delle Black Ferns, la nazionale di rugby femminile neozelandese tra le più forti al mondo.

Una recensione per denunciare commenti offensivi e comportamenti inappropriati

Il documento, di oltre 30 pagine, racconta l’assenza di attenzione dei vertici del rugby neozelandese nei confronti delle campionesse che non si ritengono opportunamente tutelate. Tutto è nato dalla confessione di una delle veterane, Te Kura Ngata-Aerengamate che, sui social, ha raccontato di aver fatto i conti con un serio crollo nervoso nel 2021, subito dopo la fine del tour delle Black Ferns tra Inghilterra e Francia.

«Ciò che è emerso chiaramente durante la redazione del rapporto è che le preoccupazioni di Ngata-Aerengamate non erano isolate, ma le stesse di altre colleghe, in particolare quelle di etnia Maori e Pasifika, che avevano subito trattamenti molto simili da diverse figure dello staff e del management o ne erano state testimoni o, ancora, ne erano state messe al corrente», si legge nel testo riportato dal Guardian. Alla domanda sul perché nessuno ne avesse parlato pubblicamente, tutti hanno più o meno dato le stesse risposte: temevano potesse influire sulla possibilità di essere selezionati, non sapevano come presentare un reclamo o lo avevano menzionato a chi di dovere ma non era stato mosso un dito.

La denuncia di Te Kura Ngata-Aerengamate

Ritornando al caso di Ngata-Aerengamate, dal suo post era emerso che l’allenatore, Glenn Moore, le avesse spesso rivolto parole ben poco gradevoli negli otto anni di permanenza nella squadra: le aveva rinfacciato il fatto che fosse stata scelta ma non meritasse in alcun modo quel posto, le ripeteva di essere imbarazzato per lei e tentava di convincerla fosse lì solo perché capace di suonare la chitarra. Frasi che hanno distrutto la sua autostima, rendendola fragile e incapace di reagire, e convincendola ogni giorno, sempre di più, di non essere più adatta allo sport che amava da una vita. Al contrario del diretto interessato, che non si è mai espresso in merito, la società ha preso seriamente quello sfogo, istituendo un comitato indipendente che si sarebbe occupato di una serie di verifiche utili, più che a capire se le accuse fossero vere o meno, a raccogliere pareri relativamente alla cultura e all’ambiente che si erano sedimentati negli spogliatoi, tra le giocatrici e nell’organico del team.

Il quadro generale che è venuto fuori dalle oltre 50 interviste a veterane, campionesse in carica, direzione e allenatori ha scoperchiato il vaso di Pandora e acceso i riflettori su una situazione ben poco piacevole, fatta di totale assenza di supporto e comunicazione tra squadra e dirigenti. «I vertici hanno fallito nel compito di salvaguardare i talenti del rugby femminile neozelandese», si sottolinea nel report, «il lavoro fatto per portare le Black Ferns nel circuito professionistico è ammirevole ma, una volta raggiunto l’obiettivo, non si è pensato affatto a prendersi cura dei diritti e del benessere delle sportive, costruire una competenza culturale specifica ed evitare che la competitività degenerasse in un coacervo di comportamenti negativi».

Ma non è tutto. Nella scheda, infatti, viene citata anche la scarsa inclusività (il team è costituito per il 50 per cento da Maori e per il 25 per cento da Pasifika) e il risicato numero di donne nella piramide manageriale. «Quest’operazione ci ha aperto gli occhi: abbiamo fatto degli errori e siamo davvero addolorati all’idea di non aver fornito a chi lavora per noi tutti gli strumenti per stare bene e raggiungere i risultati con serenità», ha sottolineato il dirigente del New Zealand Rugby Mark Robinson, «le Black Ferns hanno ottenuto riconoscimenti straordinari, vincendo cinque dei sette campionati del mondo disputati e portando avanti con onore la tradizione del rugby neozelandese».

Nessun provvedimento per il coach delle Black Ferns

Tuttavia, la consapevolezza di aver fatto grossi passi falsi non ha impedito alla società di collezionare l’ennesimo. Dopo il polverone sollevato da Ngata-Aerengamate, Moore non è stato sollevato dall’incarico e sarà lui a seguire le ragazze durante i Mondiali 2022. Una scelta che ha fatto storcere il naso a Traci Houpapa, responsabile del collettivo Women in Rugby Aoteaora, che ai microfoni di RNZ ha confessato di esserne rimasta sorpresa: «Questa decisione evidenzia come pensino molto più allo status quo che ad altro e lancia un messaggio negativo tanto alle rugbiste quanto ai tifosi», ha sottolineato, «penso che il report abbia fatto luce su concetti già ben noti, problematiche sistemiche che, da anni, mettono in difficoltà le ragazze che vorrebbero giocare a rugby ad alti livelli. È ora di smettere di trascurarle e tentare di arginarle con una certa urgenza».