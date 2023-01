Nuova Zelanda colpita dalle piogge torrenziali: 3 morti e un disperso ad Auckland

Piogge torrenziali in Nuova Zelanda e disastro ad Auckland, capitale del paese. Infatti, a causa delle fortissime piogge, si registrano ben 3 morti e un disperso. Le strade sono invase dall’acqua mentre alcuni fiumi sono esondati, di conseguenza le case sono smottate e le auto sommerse.

Le forti piogge in queste ore in Nuova Zelanda

Una tragedia come non si è mai vista prima in Nuova Zelanda. Centinaia di cittadini ad Auckland sono alle prese con piogge fortissime che stanno provocando numerosi disagi. Per ora il bilancio è di 3 morti a causa delle piogge e di un disperso. Il primo ministro Chris Hipkins, entrato in carica appena tre giorni fa si è attivato subito per visitare le zone colpite e dare il suo sostegno alla popolazione. Il primo ministro ha dichiarato: «Il livello di devastazione in alcune aree è considerevole. Questo è un evento senza precedenti nella memoria recente».

Nel frattempo, il sindaco di Auckland, Wayne Brown, ha dichiarato lo stato d’emergenza per almeno sette giorni. Secondo il sindaco, questa misura permetterà di «valutare l’entità dei danni e una più veloce risposta da parte dei servizi di emergenza e di aiuto per assistere gli Aucklanders colpiti».

I morti a causa delle piogge torrenziali

Il bilancio dei morti è di 3 persone. Le prime due sono state ritrovate in un sobborgo settentrionale. Si tratta di due uomini e i loro cadaveri al momento del ritrovamento erano ancora immersi nelle acque alluvionali. Una terza persona poi, è morta in seguito a una frana che ha abbattuto una casa nelle immediate vicinanze del centro cittadino.

Il Met Service, il servizio meteorologico della Nuova Zelanda, ha stimato che circa 300 millimetri di pioggia si sono abbattuti sul territorio in meno di 24 ore. Si tratta di un record, un fenomeno mai accaduto fino ad ora. Nelle prossime ore, le piogge continueranno nella regione settentrionale della nazione.