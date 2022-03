Nuova Zelanda: trovano una patata da Guinness poi la sorpresa: è una zucca

Colin Craig-Brown e la moglie Donna, neozelandesi, mentre curavano il giardino della loro piccola fattoria nei dintorni di Hamilton, si sono imbattuti in quella che sembrava essere la patata più grande del mondo. Così, senza perdere troppo tempo, si sono precipitati a scrivere al Guinness World Record (GWR), mandando ai giudici tutta la documentazione e le immagini richieste. Dopo un’attesa quasi infinita e una lunga serie di test scientifici, però, la brutta notizia: non si trattava di una patata, bensì di una varietà di zucca.

La “patata” bocciata dagli esperti del Guinness World Record è una zucca



«A nostra discolpa, è bene precisare che, esteticamente, aveva davvero tutto della patata ma, non avendola assaggiata, non potevamo sapere che non lo fosse», ha spiegato al Guardian Craig-Brown. «Ci spiace aver fatto un buco nell’acqua ma non possiamo controbattere a quello che ci è stato comunicato dal GWR, anche perché abbiamo fornito agli esperti tutti i certificati necessari, compreso l’esame del DNA». E, proprio alla luce di tutto l’impegno e dei mesi investiti nella raccolta del materiale utile a richiedere il consulto, ricevere la mail con la cattiva notizia ha fatto ancora più male. «Caro Colin», si legge nel messaggio che i due hanno trovato nella casella di posta qualche giorno fa, «sfortunatamente l’esemplare che hai trovato non è una patata ma una particolare varietà di zucca. Per questo motivo, il record non ha alcuna validità».

Bocciata dagli esperti del Guinness World Record, la patata è ora trattata da star

L’entusiasmo di aver trovato, per caso, qualcosa che li avrebbe fatti entrare in uno dei ranking più famosi al mondo, li ha spinti a trattare il tubero quasi come se fosse un nuovo membro della famiglia. Così, lo hanno chiamato Dug e lo hanno trasformato in una vera e propria celebrità locale, postando sui loro profili Facebook fotografie che lo ritraevano con un cappello o a bordo di un carretto appositamente costruito. La zucca pesa 7.8 chilogrammi, più o meno quanto due sacchi di patate o un cane di piccola taglia. Caratteristica che, se non fosse stato una zucca, lo avrebbe fatto vincere: al momento, infatti, il titolo appartiene a una patata di poco meno di 5 chilogrammi trovata nel 2011 in Gran Bretagna.

Nuove coltivazioni di patate al via per conquistare il Guinness World Record

Incassata la prima sconfitta, Craig-Brown non ha alcuna intenzione di mollare. E, mentre Dug ha preso possesso del freezer, tenendosi stretta l’etichetta di “più grossa non patata al mondo” e attirando la curiosità dei bambini, il neozelandese punta ancora a portare a casa quel primato. Dopo un lungo periodo di studi e ricerche, infatti, è pronto per provare a coltivare quelle che, nella prossima stagione, spera possano diventare patate giganti degne del Guinness World Record.