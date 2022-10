Nuova Zelanda, offerta di lavoro da 90 mila dollari: si candidano in tre

La Nuova Zelanda cerca un supervisore della biodiversità per tutelare fauna e flora nell’isola del Sud a Te Wāhipounamu. I suoi compiti comprendono il monitoraggio e il controllo delle specie in aree spesso raggiungibili solo in elicottero. Eppure, nonostante uno stipendio annuo da 90 mila dollari neozelandesi (circa 52 mila euro), si fatica a trovare personale. Al momento l’offerta di lavoro conta infatti soltanto tre candidati, confermando la carenza di personale in tutta la nazione. «È un luogo spettacolare», affermano gli esperti. «Tuttavia non fa per tutti».

Le caratteristiche dell’offerta di lavoro da 90 mila dollari l’anno

Il nuovo supervisore della biodiversità dovrà lavorare nei pressi di Haast, sulla selvaggia e remota costa dell’Isola del Sud. Si occuperà infatti di Te Wāhipounamu, un’area di 26 mila chilometri quadrati di natura fra catene montuose, foreste autoctone e spiagge isolate dal 1990 Patrimonio dell’Unesco. Il sito è stato anche set per il film Il Signore degli Anelli di Peter Jackson all’inizio degli Anni Duemila. Il candidato dovrà proteggere fauna e flora locale, muovendosi in luoghi impervi e talvolta accessibili solo in elicottero. Qui monitorerà i kiwi Haast totoeka, fra le specie di uccelli incapaci di volare più rare della Nuova Zelanda. Supervisionerà la crescita degli uccelli canori, ma anche lo sviluppo di lucertole e predatori. Il tutto con una retribuzione annua fra 72 mila e 92 mila dollari neozelandesi (41-52 mila euro). Eppure, come conferma il New Zealand Herald, l’offerta di lavoro al momento conta solo tre candidati.

«È semplicemente spettacolare, ma non è per tutti», ha dichiarato Wayne Costello, responsabile del Dipartimento per la conservazione della Nuova Zelanda. «Bisogna essere autosufficienti e in grado di lavorare all’aperto. Non è adatto a chi si interessa di opera e teatro». Chi vuole accaparrarsi il posto infatti deve prepararsi a vivere in parziale isolamento, dedicandosi esclusivamente alla natura lontano dalle aree abitate. Come ricorda il quotidiano locale Stuff, il sito conta appena 200 residenti e il supermercato più vicino si trova a due ore di macchina. Persino la copertura per i cellulari va a singhiozzo. Non mancano però le attività ricreative. Ci si può immergere in acqua dolce e salata, oltre a divertirsi in kayak o in rilassanti sessioni di pesca.

Nuova Zelanda, carenza di personale dovuta alla pandemia

Il Dipartimento per la conservazione non è però il solo a lottare contro una carenza di personale in Nuova Zelanda. Molte aziende e organizzazioni della costa occidentale hanno affrontato lo stesso problema negli ultimi mesi. Ancora vacanti circa 50 posti nel settore sanitario fra assistenza agli anziani, pronto soccorso, salute mentale e servizi ospedalieri. Il Guardian attribuisce la carenza di manodopera e competenze alla pandemia, che ha spinto molti neozelandesi all’estero e ha ridotto i tassi di immigrazione. Il sito di annunci di lavoro Seek ha aumentato le inserzioni del 27 per cento soltanto nell’ultimo anno.