Nuova Zelanda, moria di salmoni dovuta alla crisi climatica

In Nuova Zelanda gli effetti del cambiamento climatico stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza dei salmoni reali. Lo sa bene King Salmon Company, il più grande produttore del Paese che, soltanto quest’anno, si è trovato a fare i conti con la morte in massa dei salmoni dei suoi allevamenti a causa del surriscaldamento dei mari. Uno scenario che ha spinto l’amministratore delegato Grant Rosewarne a chiudere tre dei suoi quattro allevamenti e a invitare le autorità a non sottostimare l’estrema gravità del problema.

Perché il cambiamento climatico uccide i salmoni allevati in Nuova Zelanda

Grazie a una rete di aziende in grado di coprire l’85 per cento della fornitura globale, negli anni la Nuova Zelanda è riuscita a raggiungere il gradino più alto nella classifica dei produttori di salmone reale o di tipo ‘Chinook’, una specie molto pregiata e richiesta sul mercato mondiale. Da qualche tempo, però, l’incremento della temperatura delle acque nei mesi estivi ha fatto sì che, in alcune aree, grosse quantità di pesci muoiano prima di aver raggiunto la maturità, costringendo gli allevatori a scaricare migliaia di tonnellate di carcasse nelle discariche locali (1269 solo in quella di Blenheim). «Tutto questo dovrebbe mettere in allerta chi di dovere», ha spiegato Rosewarne in un’intervista al Guardian, «sin da quando ho iniziato a lavorare per questa compagnia, non ho mai sentito parlare di ‘ondata di caldo marino’. E invece, di recente, ce ne sono state addirittura tre».

Segno tangibile di quanto l’emergenza climatica avanzi a un ritmo molto più veloce di quanto si crede: «Pensavamo di avere più tempo. Il cambiamento climatico è un processo graduale ma decisamente più celere di quanto si pensa e determinati settori, come il nostro, diventano vittime sacrificali», ha aggiunto. «Ci hanno detto che l’evoluzione del processo avrebbe richiesto decenni e che, entro vent’anni, ne avremmo sperimentato le ripercussioni. Bene, di anni ne sono passati meno e direi che l’impatto si avverte eccome», ha sottolineato Rosewarne.

I numeri di una situazione drammatica

Per quanto il decesso di una piccola porzione di pesci d’allevamento all’anno sia normale, i dati raccolti dalla King Salmon Company fotografano un quadro generale drammatico. Soltanto nel 2022, infatti, la percentuale di mortalità di biomassa per il salmone ha raggiunto il 42 per cento nelle zone dove l’acqua era particolarmente calda per effetto delle correnti provenienti dal Mare dei Coralli. A poco è servito spostare i banchi in spazi più refrigerati: anche lì, infatti, il 37 per cento dei pesci non è riuscito a sopravvivere. Due cifre preoccupanti soprattutto se messe a confronto con quelle registrate nel 2018, pari rispettivamente al 17 e al 10 per cento.

«Abbiamo assistito a un aumento di un grado pieno, so bene che alle orecchie della gente comune possa sembrare un’inezia, ma per questi animali è un incremento eccessivo», ha precisato Rosewarne, «se in due settimane si sfiorano i 18 gradi, la mortalità di massa è assicurata». In attesa di ottenere il consenso del governo per adibire uno spazio idrico dove allevare i salmoni in condizioni ottimali, la compagnia terrà aperta soltanto una delle sue strutture per continuare a monitorare la situazione e tentare di arginarne i danni.