Nuova Zelanda, la crisi climatica provoca lo sbiancamento delle spugne marine

Dopo l’allarme per la Grande Barriera Corallina, altre specie oceaniche rischiano di sparire per colpa del climate change. In Nuova Zelanda, infatti, un team della Victoria University ha certificato per la prima volta nella storia uno sbiancamento di massa delle spugne marine. Causa principale sarebbe l’innalzamento delle temperature dell’acqua, che quest’anno ha raggiunto livelli record. Il report ha preso in analisi una dozzina di esemplari, ma secondo le stime il problema ne riguarda centinaia di migliaia. «Un altro chiaro segno della portata di questa crisi climatica», ha dichiarato al Guardian James Bell, professore di biologia marina e capo ricercatore dello studio.

Nestled among the kina and molluscs are sponges which should be a healthy, velvety brown. Instead scores of the widespread and ecologically important species are bleached a shocking white.

I dati della ricerca e il ruolo delle spugne marine

I dati sono frutto di una ricerca del mese scorso nell’area tra Breaksea Sound e Doubtful Sound a Fiordland. Analizzando il fondale marino, gli scienziati della Victoria University hanno notato che più di una dozzina di spugne marine non presentava il classico color cioccolato, ma un bianco scheletrico. Lo sbiancamento non è uniforme su tutti gli esemplari, ma in alcuni casi ha colpito il 95 per cento dell’organismo. «È un evento davvero insolito», ha detto James Bell, capo del team, al Guardian. «Le spugne marine infatti, a differenza di altre specie come i coralli, sono più tolleranti ai cambiamenti oceanici». Il risultato non è altro dunque che un’ennesima conferma della gravità della crisi climatica che il mondo sta affrontando negli ultimi anni. «Ci sono tante specie marine in Nuova Zelanda e non conosciamo la loro resistenza al calore».

Le spugne marine, che popolano i fondali della Nuova Zelanda con 800 specie differenti, sono cruciali per la sopravvivenza dell’intero ecosistema marino. Creano infatti un habitat ospitale per i pesci e rilasciano l’anidride carbonica di cui si nutrono vegetali e animali. Una scomparsa di massa rischierebbe di avere effetti a catena la cui portata non è ancora quantificabile. Fortunatamente non tutto è perduto, tanto che alcune spugne potrebbero tornare in vita. Per questa ragione, il professor Bell ha annunciato nuove missioni di studio nei prossimi mesi.

Il 2021 è stato il più caldo in assoluto per la Nuova Zelanda

Intanto le temperature continuano a registrare livelli record. Il 2021 è stato in Nuova Zelanda l’anno più caldo mai registrato e nei primi mesi del 2022 la tendenza è rimasta la stessa. Ad aprile, secondo l’Istituto nazionale per l’acqua e l’atmosfera, nell’area costiera l’acqua è stata di 2,6 gradi più calda rispetto alla media stagionale. Un dato ancora più grave a Fiordland, dove gli scienziati hanno trovato le spugne marine sbiancate. «Siamo di fronte all’ondata più calda che il mare della Nuova Zelanda ha visto negli ultimi 40 anni», ha detto ad Rnz Robert Smith, docente dell’Università di Otago. «Potremmo assistere a un’impennata di malattie per capesante, cozze, vongole e ostriche, incapaci di reggere l’urto del caldo». L’esperienza della Nuova Zelanda non è però isolata. Lo scorso 12 aprile, un team di scienziati aveva notato uno sbiancamento delle spugne marine lungo la costa est della Tasmania.