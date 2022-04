Taylor Swift da il nome a un millepiedi: da Obama a Trump gli animali dedicati ai vip

Con oltre 800 premi all’attivo, tra cui 11 Grammy Awards, Taylor Swift è una delle artiste più celebri della musica contemporanea. La popstar americana può da oggi fregiarsi anche di un altro onore del tutto particolare: una nuova specie di millepiedi porta infatti il suo nome. Derek Hennen, scienziato che ha effettuato la scoperta, è infatti fan della cantante e ha deciso di onorarla inserendo il suo nome negli album di zoologia. È però solo l’ultimo caso di un fenomeno che da anni vede gli esperti assegnare a nuovi animali i nomi di cantanti, attori e persino personaggi politici.

Il nuovo millepiedi con il nome di Taylor Swift

La nuova specie di millepiedi, battezzata come Nannaria Swiftae, vive nel Fall Creek State Park di Spencer, nel Tennessee. Si tratta di un piccolo esemplare riconoscibile per un vivace colore marrone chiaro con macchie rosso-arancioni sui fianchi. «Per uno scienziato, dare il proprio nome a una nuova specie è un grande onore», ha detto Hennen alla Cnn. «Spero sia lo stesso anche per Taylor Swift». Lo scienziato ha infatti dichiarato di essere un grandissimo fan della popstar, tanto che la sua musica è stata fondamentale per superare alcuni momenti difficili della sua vita. «È un piccolo ringraziamento per la gioia che mi ha indirettamente portato». Ancora nessun commento però da parte della popstar.

Derek Hennen, dottorando presso la Virginia Tech di Blacksburg, ha viaggiato in 17 stati negli ultimi sette anni, scoprendo ben 17 specie di millepiedi differenti. «Quando abbiamo iniziato, era tutto un “Wow, una nuova specie”», ha detto Paul Marek, docente di Entomologia che ha accompagnato Hennen nei viaggi. «Dopo un paio di anni, invece, ci siamo talmente abituati da non farci più caso». Per un altro esemplare, Hennen ha invece deciso di omaggiare sua moglie Marian. «È stata sempre accanto a me durante il mio dottorato, dandomi amore e supporto», ha concluso alla Cnn. «Questo è il mio modo per ringraziarla».

Da Freddie Mercury a Donald Trump, gli animali con i nomi delle celebrità

Assegnare nomi di celebrità a nuovi animali è un fenomeno diffuso ormai da diversi anni. Prima di Taylor Swift avevano ricevuto tale onore diverse altre star della musica, ma anche attori di Hollywood e persino presidenti degli Stati Uniti d’America. È il caso di Barack Obama, il cui nome accompagnerà per sempre un piccolo pesce d’acqua dolce, l’Etheostoma obama, e di Donald Trump. Il 45esimo presidente americano è infatti stato scelto dal biologo canadese Vazrick Nazari per nominare un nuovo lepidottero della California.

Merita una menzione anche il Cirolana mercuryi, crostaceo della Tanzania il cui nome omaggia lo storico frontman dei Queen, Freddie Mercury, nativo di Zanzibar. Il biologo Jason Bond invece nel 2007 nominò una nuova specie di ragno Myrmekiaphila neilyoungi in onore di Neil Young, musicista canadese di cui è da sempre fan accanito. Alcuni animali recano anche il nome di Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones, dei Beatles, di Frank Zappa e persino di Francesco Guccini. Si tratta di una farfalla scoperta nell’Appennino tosco-emiliano nel 1992, omaggiata dallo stesso artista nel suo album Parnassius Guccini. Gli zoologi hanno omaggiato anche gli attori Leonardo DiCaprio, John Cleese e Kate Winslet e persino Hugh Hefner, fondatore di Playboy.