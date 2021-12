La nuova Irpef nella Manovra 2022: cos’è e come cambia

Il 2022 sarà un nuovo anno anche per l’Irpef. Con l’approvazione della legge di bilancio, anche la tassa sul reddito delle persone fisiche cambierà. Spetta ai Comuni e alla Regioni ora adeguare le addizionali. Un vero e proprio ammortizzamento delle aliquote a seconda delle fasce di reddito, che tanto i governi regionali quanto i 2.959 comuni che le hanno differenziate dovranno operare.

Cos’è l’Irpef

L’Irpef è l’Imposta sul reddito delle persone fisiche e si applica ai singoli soggetti o alle attività. Si tratta di un’imposta progressiva, personale e diretta.

Manovra 2022: come cambia l’Irpef

Secondo quanto deciso nella Manovra 2022, dall’1 gennaio le aliquote passeranno da 5 a 4. Fino a 15mila euro saranno del 23 per cento sul reddito, pari a 1.880 euro. Poi si salirà al 25 per cento tra i 15mila e i 28mila, a cui si aggiunge un contributo variabile massimo di 1.190 euro che decresce con il salire del reddito stesso. Tra i 28mila e i 50mila, invece, si arriva al 35 per cento: detrazione che parte da 1.910 euro e cala al salire del reddito. per poi salire al 25 per redditi tra 15mila e 28mila, a 35 dai 28mila ai 50mila e del 43 dai 50mila in su. Nessuna detrazione oltre i 50mila euro di reddito. Per le pensioni, invece, detrazioni di 1.955 euro per chi arriva a 8.500 annui, mentre con cifre superiori bisognerà calcolare con nuovi parametri.

Irpef: le addizionali

Non esistono detrazioni nelle addizionali, a cui vengono applicate aliquote in base al reddito. Così rischiano di pagare di più i redditi alti, superiori a 50mila euro. La fascia 50-55mila salta da aliquote del 38 per cento al 43, così come nella fascia 55-75 si tocca lo stesso 43 partendo dal precedente 41. Si attende soltanto l’ufficialità, ma tra qualche mese. Regioni e comuni hanno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali alla nuova Manovra.