La nuova circolare del Ministero della Salute: «Terza dose di vaccino dopo 5 mesi»

Il Ministero della Salute ha diffuso nel pomeriggio di oggi una circolare riguardante la somministrazione delle terze dosi. L’obiettivo del documento è di fare chiarezza in merito alla procedura che devono seguire i soggetti già vaccinati con le prime due dosi o coloro i quali hanno contratto il virus del Covid e sono guariti. Il ministero Roberto Speranza su Twitter aveva annunciato già lo scorso 1 dicembre che la terza dose adesso è somministrabile a chiunque abbia più di 18 anni. La circolare pubblicata oggi fa seguito a quella dello scorso 25 novembre e quella di settembre.

A partire da oggi le dosi di richiamo possono essere somministrate a tutti coloro che hanno più di 18 anni. Vacciniamoci tutti. Così proteggiamo noi stessi e gli altri. — Roberto Speranza (@robersperanza) December 1, 2021

Covid, terze dosi: la circolare del Ministero della Salute

All’interno della circolare emanata dal Ministero della Salute si ribadisce innanzitutto la tempistica. «Nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, nei soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, nelle tempistiche/modalità raccomandate, è indicata la somministrazione di una dose di richiamo, ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi, 150 giorni, dall’ultimo evento, da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione». Nel documento, inoltre, il Ministero ribadisce un paio di raccomandazioni. La prima riguarda i soggetti che hanno contratto il virus e non sono stati vaccinati entro 12 mesi dalla guarigione. Il consiglio è di procedere prima possibile con «un ciclo primario completo», cioè due dosi o un monodose. La seconda, invece, si riferisce a chi contrae l’infezione entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose. In questo caso il completamento del ciclo vaccinale è indicato con una seconda dose entro sei mesi dall’infezione, cioè 180 giorni.

Covid Italia: 248mila 604 terze dosi ieri

I dati dei vaccini anti Covid fino alla mezzanotte di ieri parlano di terze dosi con numero importanti. Su un totale di 283mila 680 somministrazioni, infatti, i richiami sono stati ben 248mila 604.