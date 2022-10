La nuova Cina: come Xi Jinping vuole riformare il Dragone

Ha parlato a braccio per un’ora e 45 minuti, spaziando dalla necessità di rafforzare l’esercito all’opposizione all’indipendenza di Taiwan, dalla politica sanitaria anti Covid allo stato dell’economia nazionale. Xi Jinping ha aperto così il XX Congresso del Partito comunista cinese (Pcc), il principale evento politico della Cina. I quasi 2.300 delegati del partito presenti nella Grande Sala del Popolo, nella centralissima piazza Tienanmen di Pechino, hanno applaudito ogni singola parola uscita dalla bocca del presidente cinese. Xi, al termine dei lavori – che dovrebbero durare una settimana – è pronto a ottenere un inedito terzo mandato nel ruolo di segretario del Pcc, anticamera dello scontato, e altrettanto inedito, terzo nuovo quinquennio presidenziale alla guida del Paese. Il discorso di Xi Jinping ha offerto un raro spaccato, anche se ancora ristretto e misterioso, sui piani e sulle speranze della Cina. Quale sarà il futuro del Dragone? Ma, soprattutto, quali saranno i tratti del “nuovo mondo” immaginato dalla leadership cinese, all’interno del quale si ritroverà ovviamente ad agire la seconda economia più grande del globo?

Le “tempeste pericolose” e le risposte della Cina: la ricerca di armonia sociale

Xi ha ammesso che la Cina ha dovuto affrontare «tempeste pericolose». Il riferimento va alle pressioni economiche derivanti dalla zero Covid policy – che, come vedremo, continuerà a essere attuata – agli alti prezzi dell’energia e alle ricadute, anche geopolitiche, causate dalla guerra in Ucraina. La risposta di Pechino a queste nuove sfide dovrebbe implicare il rafforzamento delle politiche seguite da Xi Jinping nei suoi primi 10 anni al potere. In particolare, menzioniamo la spasmodica ricerca di armonia sociale, un’armonia perseguibile anche al costo di un crescente controllo, e il delineamento di una sfera d’influenza regionale, primo step per tentare di ridisegnare l’attuale ordine globale, considerato dai cinesi eccessivamente a trazione statunitense e occidentale. In ogni caso, il Congresso del Pcc non delinea politiche dettagliate. Si occupa, semmai, di originare la nuova ossatura della leadership cinese che attuerà quelle stesse politiche, attese alla riunione del Congresso nazionale del popolo, presumibilmente in calendario nel marzo 2023. Se volessimo tuttavia trovare due minimi comuni denominatori che la Cina adotterà in tutti i campi, dalla politica estera al rafforzamento economico, questi elementi fanno rima con “modernizzazione” e “sicurezza”.

La nuova formula economica: cos’è il principio di «riforma e apertura»

Per quanto riguarda il lato economico, il Dragone ha iniziato l’anno puntando a una crescita di circa il 5,5 per cento. L’obiettivo non è stato raggiunto e, secondo una stima Reuters, il Pil cinese dovrebbe aumentare del 3,2%. Dopo il calo registrato nel 2020, quando il Covid ha colpito per la prima volta il mondo intero, il risultato del 2022 sarà il peggiore dal 1976, e cioè dall’ultimo anno della rivoluzione culturale decennale che distrusse l’allora economia cinese. Tornando al presente, va tuttavia evidenziato che l’economia stava rallentando da ben prima dell’avvento del virus. Xi ha quindi affermato che la chiave per garantire un futuro di livello alla Cina coincide con uno «sviluppo di alta qualità». Allo stesso tempo, il partito è chiamato ad aumentare i redditi e ad assicurarsi che le persone siano felici. I prossimi cinque anni, ha detto il presidente, saranno cruciali. Accanto alla qualità, poi, Pechino continuerà a perseguire il principio di «riforma e apertura», lo stesso seguito dal partito, almeno a parole, negli ultimi quattro decenni e che ha scatenato le forze di mercato accendendo il motore dell’economia cinese. Non sarà ovviamente un liberi tutti, anzi. La Cina, del resto, ha già fatto capire la necessità di amplificare il ruolo dello Stato negli affari economici, mettendo sotto controllo i settori più indisciplinati, come quello immobiliare, tecnologico e l’universo del doposcuola.

Autosufficienza nei settori strategici: la produzione alimentare e la tecnologia

Le parole di Xi hanno evidenziato l’obiettivo del Pcc di rendere la Cina più autosufficiente nei settori economici strategici, compresa la produzione alimentare e la tecnologia. Il presidente, non a caso, ha detto che il Paese dovrebbe consolidare la sua «posizione leader» nei campi in cui «eccelle», così da rafforzare le debolezze in aree vitali per la sicurezza nazionale cinese. Attenzione però, perché la via dell’autosufficienza non fa rima con autarchia e chiusura totale. In linea con la «doppia circolazione» avanzata nell’ultimo piano quinquennale, il 14esimo, la Cina rafforzerà l’autosufficienza puntando sul mercato interno traendo, di pari passo, i vantaggi della globalizzazione. Pechino affinerà ulteriormente la capacità di camminare con le proprie gambe nei settori strategici e geopoliticamente rilevanti.

Oltre la Muraglia: il modello Hong Kong per Taiwan

Sarà interessante capire l’approccio cinese agli storici nodi irrisolti che delineano la politica estera del Paese. A questo proposito, Xi ha elogiato il modus operandi di Pechino a Hong Kong, facendo intendere di voler riproporre qualcosa di simile anche per Taiwan. Un indizio arriva dall’insolito appello lanciato dal presidentissimo alla «maggioranza dei compatrioti taiwanesi» per contribuire a riunificare l’isola alla madrepatria. La sensazione è che il Dragone farà leva sulla tenuta sociale di Taipei, cercando di dipingere i fautori della democrazia come agenti stranieri. «Le ruote della storia stanno girando verso la riunificazione e il ringiovanimento della grande nazione cinese. La riunificazione completa deve essere realizzata e senza dubbio può essere raggiunta», ha concluso Xi.

Per il resto, in attesa di capire come si svilupperà l’«amicizia senza limiti» con la Russia – è altamente probabile che i due Paesi continueranno a mantenere la loro intesa fintanto che entrambi avranno dei vantaggi reciproci – e quale piega prenderà la rivalità con gli Stati Uniti, la Cina ha ribadito di volersi opporre «all’egemonismo e alla politica di potere, alla mentalità della Guerra fredda» e ai «doppi standard». Xi sogna, in silenzio, di riportare la Cina al centro del mondo, utilizzando il solito pragmatismo che contraddistingue la politica estera cinese, e facendo affidamento a qualunque Paese possa contribuire a tale scopo (Russia compresa). E l’Europa? I rapporti con il Vecchio Continente potrebbero complicarsi qualora le relazioni sino-americane dovessero superare la linea rossa. Ma Xi non vorrebbe affatto arrivare fino a questo punto.