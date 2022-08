Nuoto, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini sono in finale

«Diciamo che sono soddisfatta, anche se sono sicuramente un po’ stanca dopo aver dovuto tirare questa mattina. C’era molta più tensione stamattina e oggi pomeriggio ho pagato un po’. Il tempo comunque va bene». Così commenta la sua conquista della finale Benedetta Pilato. Accanto alla collega Lisa Angiolini, la 17enne proseguirà le gare per la 100 metri rana agli Europei. La gioia c’è, ma non mancano le preoccupazioni legate alla sfida. «Nuotare il tempo di stamattina domani sarebbe perfetto e sarò anche meno stanca» spiega la nuotatrice.

Benedetta Pilato è in finale

Benedetta Pilato rischia la medaglia d’oro in questa finale dei 100 metri rana, ma sa perfettamente come raggiungerla. La ragazza si è mostrata la migliore in gara con un tempo di 1’06”16. Va benissimo anche Lisa Angiolini, che si qualifica con un tempo di 1’06″85.

«Sono felicissima. Ho nuotato un po’ peggio di stamattina, ma sono veramente contentissima. Il tifo non me lo aspettavo, mi ha caricato tantissimo. Avevo paura di deludere il pubblico e forse mi sono contratta un po’. In finale non ho nulla da perdere, andrò a tutta e vedremo come va». Così ha commentato il risultato la Angiolini, dopo la sua qualificazione alla finale.

Gli Europei di Roma

Gli Europei di nuoto quest’anno si svolgono in Italia, precisamente a Roma. Il medagliere è ricco per l’Italia, che può contare su nuove leve e su una preparazione atletica difficile da battere. Oltre alla Pilato, si segnalano: Thomas Ceccon – vincitore dell’oro per i 50 metri farfalla – l’argento alla 4×100 mista, Simona Quadarella oro negli 800 a stile libero, l’oro di Margherita Panziera per i 200 stile dorso e l’oro e l’argento di Martinenghi e Poggio per i 100 stile rana.

Il nuoto con Benedetta Pilato e gli altri lascia ben sperare, ma le gare non sono ancora finite. Ci sono ancora le finali tutte da giocare.