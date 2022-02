Nuove regole per nuotatrici transgender negli Stati Uniti. D’ora in poi un’equipe medica di tre persone valuterà se un’atleta transessuale possa avere dei sensibili vantaggi in base al «precedente sviluppo del suo fisico in quanto uomo». Inoltre, dovrà sottoporsi a un’analisi dei livelli di testosterone per un periodo di almeno 36 mesi prima di una competizione. Le novità riguardano solo gli eventi principali, dove si è reso necessario un intervento al fine di garantire un’equa rivalità con le nuotatrici cisgender. Già in vigore, le regole sono frutto di una polemica sorta attorno a una nuotatrice trans dell’Università della Pennsylvania che ha infranto tutti i record della categoria femminile.

La nuova politica per nuotatrici transgender per gli eventi principali

L’annuncio è giunto nella giornata di ieri tramite una dichiarazione ufficiale sul sito di Usa Swimming, organo di governo nazionale che regola il nuoto agonistico negli Stati Uniti. «L’ente continuerà a sostenere l’equità di genere e l’inclusività di tutte le donne cisgender e transgender per garantire il diritto allo sport», si legge nella nota. «L’obiettivo è sostenere con fervore l’equità ai più livelli». Ma la politica riconosce una differenza di risultati fra le categorie maschili e femminili, oltre agli svantaggi che possono scaturire in caso di caso di confronto con atlete transessuali.

USA Swimming Releases Athlete Inclusion, Competitive Equity and Eligibility Policy: https://t.co/llHMqKbW3Y pic.twitter.com/HmxRTJCIyK — USA Swimming (@USASwimming) February 1, 2022

In supporto di tale affermazione, Usa Swimming ha riportato alcuni dati statistici che mostrano che la miglior nuotatrice del 2021 si sarebbe classificata al 536esimo posto considerando tutti gli eventi maschili a vasca corta (25 metri). Va leggermente meglio sulla distanza di 50 metri, dove la miglior donna del Paese in una classifica con gli uomini si piazzerebbe 326esimo piazzamento. Tutto invariato invece per gli eventi non d’élite, dove è stabilito «un percorso inclusivo tramite cui ogni atleta transgender può cambiare la propria categoria al fine di vivere lo sport rimanendo coerente alla propria identità di genere».

Le polemiche sulla nuotatrice trans Lia Thomas che ha infranto ogni record femminile

Le nuove regole giungono in risposta alle polemiche che hanno travolto di recente l’Università della Pennsylvania. La nuotatrice transgender di 22 anni Lia Thomas, che ha gareggiato per tre stagioni nella categoria maschile prima di iniziare la terapia ormonale nel 2019, ha infranto ogni record della squadra femminile. A dicembre, durante un meeting in Ohio, Thomas aveva surclassato le sue avversarie, chiudendo con 38 secondi di vantaggio sulla prima delle altre concorrenti. Un evento che ha portato diversi genitori di atlete a scrivere alla NCAA (National Collegiate Athletic Association) al fine di modificare il regolamento. «Non ci sono possibilità quest’anno», ha detto uno di loro, che ha preferito restare anonimo, al Washington Post. «Ci si allena duramente, ma tutti sanno che non possono battere Lia».

Thomas ha preferito non parlare dell’accaduto, rilasciando solo una breve dichiarazione al podcast SwimSwam in cui ha definito poco salutare per lei affrontare l’argomento. Intanto però può godere del sostegno delle sue compagne di squadra. «Apprezziamo Lia come atleta, compagna e amica», si legge in una loro dichiarazione. «Vogliamo esprimere il pieno sostegno a Lia per la sua transizione». Il team si compone di 39 atlete anche se, secondo Espn, non è chiaro se tutte abbiano firmato la lettera.

