Nunzia Schiano, chi è: figli, marito e biografia dell’attrice

«Il mio sogno è quello di poter sognare sempre. Il fatto di avere un sogno, un progetto, mi tiene viva. Non importa se il sogno si realizzerà o meno, l’importante è sognare. Nel nostro mestiere guai a non essere dei sognatori. Un po’ come quelli che costruiscono i castelli di sabbia; sanno benissimo che non resisteranno alle intemperie, eppure li costruiscono lo stesso e lo fanno nel migliore dei modi. E quando il castello cade, loro hanno già in mente di rifarne un altro ancora più bello». Così si descrive Nunzia Schiano. L’attrice ha un ruolo nella serie Gomorra e sarà questa sera 20 dicembre sugli schermi di Rai Uno per Filumena Marturano con Vanessa Scalera. Figli, marito e biografia di Nunzia Schiano.

Nunzia Schiano: figli, marito e biografia

Classe ’59, Nunzia nasce a Portici, vicino Napoli. Dopo la maturità classica, l’attrice si specializza in ruoli comici. Il suo esordio, però, non arriva subito. La sua prima apparizione è al cinema nel 2000 con il film firmato da Carlo Vanzina Vacanze di Natale 2000. La Schiano piace e ottiene un ruolo 3 anni dopo con Il paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni.

Nunzia Schiano è sposata con l’attore e regista Niko Mucci. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Francesco.

La carriera

Nel 2006 ha un ruolo in Ti lascio perché ti amo troppo di Francesco Ranieri Martinotti e La valigia sul letto nel 2009. Molti la ricordano nel ruolo della mamma di Mattia Volpe in Benvenuti al Sud e in Benvenuti al Nord. Nel 2011 è nel cast di Napoletans, poi in quello di La kryptonite nella borsa.

Infine interpreta il ruolo di una boss nella popolare serie di Sky Gomorra. Ottiene anche alcuni ruoli importanti nelle fiction Rai del 2020, come Don Matteo, La mia bella famiglia italiana, I Bastardi di Pizzofalcone, L’amica geniale e Il commissario Ricciardi.