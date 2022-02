Nunzia De Girolamo chi è: età, marito e figli della conduttrice ed ex deputato del Popolo della Libertà

Conduttrice televisiva ed ex politica italiana, Nunzia De Girolamo svolge attualmente il ruolo di opinionista in vari talk show, da La vita in diretta a Stasera Italia fino a Piazzapulita: vediamo quanti anni ha e chi sono suo marito e i suoi figli.

Nunzia De Girolamo: l’età

Nata a Benevento il 10 ottobre 1975 (ha dunque 46 anni) e laureata in Giurisprudenza, la De Girolamo è stata deputata per due legislature, la XVI e la XVII (entrambe le volte con il con il Popolo della Libertà) e ha svolto anche l’incarico di ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo guidato da Enrico Letta. Ha poi aderito al Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano e successivamente a Forza Italia, con cui si è candidata nel 2018 senza però venire eletta.

Lasciata la politica, ha iniziato a dedicarsi al giornalismo e alla televisione. Dal 2018 cura una rubrica sul quotidiano Il Tempo dal titolo Nunzia Vobis e una su Libero dal titolo Piazza del Popolo. Negli ultimi anni ha inoltre collaborato come opinionista e inviata a Non è l’Arena e debuttato come conduttrice su Rai Uno con il programma Ciao Maschio (2021), pronto per la seconda stagione.

Nunzia De Girolamo: il marito

La donna è sposata con Francesco Boccia, membro del Partito Democratico ed ex Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del governo Conte II. I due hanno celebrato il proprio matrimonio in municipio il 23 dicembre 2011, quando lei era ancora una deputata de Il Popolo della Libertà.

Nunzia De Girolamo: i figli

Dalla loro unione è nata Gea, prima e unica figlia di Nunzia che ha partorito all’età di 36 anni. “Da tempo sognavo una bimba e volevo chiamarla così”, ha raccontato in una recente intervista in cui ha anche rivelato di aver scoperto, grazie alla maternità, alcune caratteristiche del suo carattere tra cui il coraggio ma anche l’apprensione nei confronti dei suoi cari. A proposito della piccola, ha dichiarato che “abbiamo un legame fortissimo, è molto autonoma ma anche parecchio impegnativa, non è vivace ed ed è più vanitosa di me”.