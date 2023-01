Numero 1500 per il Covid, il Ministero: «Proviamo a farlo ripartire»

«Ci hanno ribadito la volontà di riorganizzare le attività legate al numero, puntando sull’evoluzione del servizio e creando così un numero di pubblica utilità che consenta ai cittadini di rivolgersi al ministero della Salute». Così i sindacati spiegano cosa sta accadendo in merito al numero 1500, inizialmente pensato per l’emergenza Covid. A quanto pare, il numero non sarebbe stato rifinanziato.

Numero 1500 Covid bloccato: cosa dicono i sindacati

«Comunque ci vorrà tempo. Visto che adesso il numero è bloccato bisognerà aspettare il bando, che tra l’altro non permetterà di salvare tutti i lavoratori» precisa Daniele Carchidi della Cgil. «Chiediamo però che a questi appuntamenti partecipi anche il datore di lavoro privato, Almaviva Contact» spiegano dai sindacati. Il riferimento è l’incontro con il Ministero che si terrà il prossimo 11 gennaio.

«Il Ministero della salute ha dichiarato di aver ricercato, a partire dal 25 novembre, attraverso la presentazione di ben 3 emendamenti, sia alla legge Finanziaria che al decreto Milleproroghe un veicolo normativo per poter dare risposte alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati. In ultimo ha chiesto la proroga del regime emergenziale per poter permettere una prosecuzione del servizio di pubblica utilità legato al numero verde per l’emergenza Covid» concludono le associazioni a tutela dei lavoratori.

Cosa dicono dal Ministero della Salute

«A partire dal 1° gennaio 2023 il numero di pubblica utilità 1500 è temporaneamente sospeso. Il numero di pubblica utilità 1500 è stato attivato il 27 gennaio 2020 per offrire consulenza telefonica e informazioni sul Covid-19, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, alla campagna di vaccinazione, alla Certificazione verde Covid-19. (…) Hanno risposto operatori appositamente formati insieme a dirigenti sanitari.» si legge nella nota pubblicata sul sito del Ministero.

Ora si attende il prossimo 11 gennaio, quando i sindacati si incontreranno con il Ministro Schillaci per capire cosa fare anche in merito al numero di emergenza per il Covid.